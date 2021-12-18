اتفاقية تعاون بين مالية ومصرف عجمان لشحن «المحفظة الرقمية»

المصدر: عجمان – البيان

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وقّعت دائرة المالية في حكومة عجمان، اتفاقية تعاون مع مصرف عجمان، لتقديم خدمة شحن محفظة عجمان الخاصة بمنصة الدفع الذكية «سداد عجمان»، من خلال أجهزة الصراف الآلي التابعة للمصرف، في جميع أنحاء دولة الإمارات.

تأتي هذه الاتفاقية، في إطار تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين، وحرصهما على دعم استراتيجية التحول الرقمي في إمارة عجمان، بما يتماشى مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، ويرسخ المكانة الرائدة التي تتمتع بها الإمارة في هذا المجال.

وقّع الاتفاقية مروان أحمد آل علي مدير عام الدائرة، ومحمد عبد الرحمن أميري الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان، بحضور عدد من كبار المسؤولين من كلا الجانبين.

وأكد مروان أحمد آل علي، أن مالية عجمان تعمل دائماً على تعزيز الشراكة الحكومية مع القطاع المالي والمصرفي، من أجل توظيف شتى سبل الابتكار الرقمي، للارتقاء بجودة الخدمات المالية، وتوفير طرق وقنوات متنوعة تلائم مختلف فئات المتعاملين.

وأشار آل علي إلى أن إطلاق هذه الخدمة الجديدة، يهدف إلى توفير السهولة والراحة في شحن محفظة عجمان، وذلك في إطار استراتيجية الدائرة الهادفة إلى تعزيز مستوى رضا المتعاملين، وضمان إسعادهم.

من جهته، أكد محمد عبد الرحمن أميري الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان، على سعي المصرف دائماً إلى عقد شراكات، من شأنها أن تسهم في تحقيق أهداف التحول الرقمي، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للجمهور. موضحاً أن هذه الاتفاقية، تأتي بهدف توفير مرونة أكبر للمتعاملين، وتسهيل عمليات شحن محفظة عجمان.

ويذكر أنه بإمكان المتعاملين أيضاً، شحن محفظة عجمان في منصة «سداد عجمان»، من خلال مراكز تسهيل، والقنوات الإلكترونية والذكية، عبر تطبيق منصة سداد عجمان، والموقع الإلكتروني، والخصم المباشر من الحساب المصرفي، إلى جانب مراكز الخدمة التابعة للمنصة، والأنصاري للصرافة.

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