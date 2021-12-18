8 احتفالات استثنائية في القرية العالمية ترحيباً بعام 2022

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت القرية العالمية، أحد أهم المنتزهات الثقافية في العالم، والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، عن تنظيم احتفالية استثنائية، بمناسبة قدوم العام الجديد، حيث سيتمكن ضيوف الوجهة الرائدة، من الاستمتاع بثمانية احتفالات مختلفة، مع ثماني وجهات حول العالم، في ليلة واحدة، مليئة بعروض الألعاب النارية والموسيقى والفعاليات الثقافية التقليدية.

ففي أمسية 31 ديسمبر، تستعد القرية العالمية لإضاءة السماء بعروض الألعاب النارية، حتى ما بعد منتصف الليل، تزامناً مع 8 دول مختلفة حول العالم. تبدأ الاحتفالات، مع دخول أستراليا العام الجديد في وضح النهار، عند الساعة 5 مساءً بتوقيت الإمارات، والتي تتزامن مع الساعة 12 من منتصف الليل هناك. ثم تستمر الاحتفالات وعروض الألعاب النارية طوال فترة المساء، لتشمل بلداناً أخرى، كالفلبين وروسيا، ولتبلغ الاحتفالات المتميزة ذروتها، مع دخول دولة الإمارات العربية المتحدة العام الجديد، عند منتصف الليل بتوقيت الدولة.

ومن جهته، قال شون كورنيل مدير إدارة الترفيه في القرية العالمية: «ستكون عشية رأس السنة في القرية العالمية، استثنائية لهذا العام، ولا ينبغي أن تفوتوا الاستمتاع بها أنتم وعائلاتكم، حيث سنحتفل مع العالم بقدوم عام 2022. وفي خلال فترة المساء، سيتمكن الضيوف من الاستمتاع بمشاهدة عروض الألعاب النارية المذهلة، ليس لمرة واحدة، وإنما لثماني مرات متتالية، يتخللها عروض ثقافية متنوعة ومختلفة».

وستبدأ عروض الألعاب النارية، مع دخول أستراليا العام الجديد في تمام الساعة 5 مساءً بتوقيت الإمارات، تليها الفلبين عند الساعة 8 مساءً، ثم سيشهد الضيوف بعد ذلك عودة عروض الألعاب النارية للاحتفال بالعام الجديد في تايلاند، عند الساعة 9 مساءً، وفي بنغلاديش عند الساعة 10 مساءً، ثم في الهند عند الساعة 10:30 مساءً، تتبعها في باكستان عند الساعة 11 مساءً. أما عند منتصف الليل، فسوف يأسر عرض الألعاب النارية المذهل، والذي يستمر لخمس دقائق كاملة، أنظار الضيوف، مع استقبال دولة الإمارات العربية المتحدة للعام الجديد، لتُختتم الأمسية، بُعيد ساعة من ذلك، بعرض الألعاب النارية الثامن الأخير، بتوقيت روسيا.

ولحين بدء الاحتفالات، هناك متعة لا حدود لها للعائلات والضيوف، حيث يمكنهم التسوق من 26 جناحاً، أو الاستمتاع بمجموعة واسعة من الأطباق الشهية في المنتزه. كما يمكنهم مشاهدة العروض الحماسية، كالعرض الشيق، أو عرض أبطال المرفأ. بالإضافة إلى ما يزيد على 170 من الجولات الترفيهية والألعاب الحماسية، والإضافات الشيّقة التي تناسب جميع أفراد العائلة في منطقة الكرنفال.

ومن الجدير بالذكر، أن أمسية 31 ديسمبر في القرية العالمية، ستكون مخصصة لدخول العائلات والسيدات فقط. حيث ستُفتح البوابات عند الساعة 4 عصراً، كما سيتم تمديد ساعات العمل حتى الساعة 2 صباحاً، لكي يستمتع الضيوف بحضور أكبر عدد ممكن من الاحتفالات المستمرة في المنتزه.

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