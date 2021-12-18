«اقتصادية الشارقة» تبحث سبل التعاون وتعزيز التنسيق بين الجهات

المصدر: الشارقة – البيان

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استقبلت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة وفداً من كل من دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، وهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، وذلك بهدف ترسيخ علاقات التعاون المشترك بين الجهات المحلية في الإمارة، ولبحث سير الأعمال في عدد من المشاريع والمبادرات المشتركة.

وتناول الاجتماع عدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك العمل على توفير بيانات إحصائية متكاملة للاستثمار الأجنبي في الإمارة، وتسهيل عملية تبادل البيانات والمعلومات بين الجهات والدوائر الحكومية المعنية، بما يعزز من مستويات العملية الإحصائية، ويدعم استراتيجيات التنمية المستدامة في إمارة الشارقة.



تعزيز

في بداية اللقاء رحبت نورة بن صندل نائب مدير إدارة التخطيط والدراسات الاقتصادية بالدائرة بالوفد، معربة عن دور هذه الزيارة في تعزيز علاقات التعاون المختلفة وتسريع عمليات التطوير، وأن مثل هذه الزيارات واللقاءات تعد محطة مهمة لتعزيز التعاون وتبادل الرؤى بين مختلف الجهات الحكومية في الإمارة، وتم خلال الاجتماع التطرق إلى عملية تبادل البيانات بين الجهات المعنية، بما يحقق النتائج المرجوة للعملية الإحصائية، التي بدورها تعتبر الداعم الرئيسي لتحديث قاعدة البيانات والإحصاءات والتحليلات للمستثمرين وصناع القرار للوصول لرؤيتها بالريادة في التنمية الشاملة لتحقيق اقتصاد تنافسي متنوع قائم على المعرفة والابتكار، وفقاً لخطتها الاستراتيجية الداعية، للمساهمة في تخطيط وقيادة التنمية الاقتصادية الشاملة في الإمارة.



خطط

وأكدت نورة أن الدائرة تعمل على تنفيذ الخطط الاقتصادية وإجراء الدراسات، بما يسهم في تطوير منظومة العمل المشترك لإيجاد مخرجات تخدم كافة الجهات للنهوض بمستويات الخدمة المقدمة للمستثمرين، بما يسهم في توفير المزيد من الخدمات والتسهيلات اللازمة لبيئة الأعمال في الإمارة، وهو ما يصب في توجه الدولة نحو بناء اقتصاد قوي ومتين، يتميز بالمعرفة والاستدامة ويدعم جذب الاستثمارات الأجنبية في كافة القطاعات، ويعزز من تنافسية الدولة على المستوى العالمي.

ومن جانبه شكر الوفد حسن الاستقبال وسرعة الاستجابة التي تلقوها من الدائرة، كما أكدوا حرصهم على تعزيز التعاون والتنسيق مع الدائرة، بما يسهم في تطوير منظومة العمل المشترك.

وفي ختام اللقاء أكد الطرفان أهمية تعزيز التعاون المستقبلي، بما يتماشى مع معايير الخدمة الحكومية، التي تتطلع لها الحكومة المحلية والاتحادية، وأشاروا إلى أهمية عقد مثل هذه الاجتماعات واللقاءات في المستقبل، لما لها من دور في تسريع عمليات التطوير، وتعزيز حركة الاستثمار في الإمارة.

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