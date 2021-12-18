«اقتصادية عجمان» تعزز التعاون مع شركائها وتستعرض إنجازات 2021

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظمت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، ملتقي الشركاء السنوي، والذي تم خلال عرض حصاد 2021، وإنجازات الدائرة في مجال التنمية الاقتصادية، وإبراز جهودها في تعزيز العلاقة مع الشركاء، واستعراض المبادرات التي نفذتها الدائرة على مدار العام، واستهل الحفل بعزف السلام الوطني، وبعدها تم عرض فلم تسجيلي، تناول جميع الإنجازات التي تحققت، بالتعاون مع شركاء الدائرة.

وألقى عبد الله أحمد الحمراني مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية، كلمة، رحب خلالها بالشركاء الاستراتيجيين، لافتاً إلى أن الحفل السنوي للشركاء، والذي يأتي في إطار حرص الدائرة على تقديم أسمى آيات الشكر والعرفان للشركاء الاستراتيجيين من مختلف القطاعات الحكومية الاتحادية، أو المحلية أو القطاع الخاص، والإعلاميين والموردين.

وذكر الحمراني أن دائرة التنمية الاقتصادية، تعتز بشركائها من مختلف القطاعات، لما لهم من دور بارز وحيوي، وإسهامات جلية، في تحقيق رؤيتها وأهدافها الاستراتيجية، والتي ترتبط مع الأهداف والرؤية الاستراتيجية لإمارة عجمان، مشيراً إلى أن نجاح مشاريع وأنشطة دائرة التنمية الاقتصادية خلال العام الحالي، تعكس تلاقي الرؤى والأهداف الاستراتيجية المشتركة مع الشركاء، والتي تتناغم لتجسد توجهات القيادة الرشيدة لدولتنا الحبيبة، وتسهم في النهوض بها، لتصبح واحدة من أفضل دول العالم في مختلف المجالات.

اقتصاد تنافسي

وقال إن الدائرة وضعت خطتها الاستراتيجية الرامية إلى تحقيق اقتصاد تنافسي مستدام، قائم على المعرفة والابتكار، ولم نكن لنحقق هذه الرؤية، إلا بفضل الله، ثم بفضل جهود شركائنا المميزين، والذين نفتخر بهم، ونعتبرهم جزءاً لا يتجزأ من منظومتنا المتكاملة، ونعتز بشراكتنا معهم، في إطار علاقة تسودها الشفافية، ويميزها الوضوح، ويوحدها الهدف النبيل بضرورة تقديم الأفضل، وبذل كل ما من شأنه تحقيق توجهاتنا الاستراتيجية.

وأكد إيمان دائرة التنمية الاقتصادية بأن الجهود الجماعية، والتي تبذلها مع شركائها الاستراتيجيين، أسهمت دون أدنى شك في تحقيق رؤيتها ورسالتها، وتنظيم الملتقى السنوي، تأكيد على أهمية الشراكة، والاستعداد إلى انطلاقة جديدة، ووضع خارطة طريق مشتركة، تساعد مسيرة العمل جنباً إلى جنب، من أجل تحقيق الخطط الاستراتيجية، والتي تسهم في رفعة وريادة الإمارات، وتصدرها لمؤشرات التنافسية العالمية.

وأضاف، بالنيابة عن سمو الشيخ أحمد بن حميد النعيمي رئيس الدائرة، وعن فريق عمل دائرة التنمية الاقتصادية، أتقدم إليكم جميعاً، بخالص الشكر والتقدير والعرفان، لجهودكم وتعاونكم الدائم والمستمر، وأطمح إلى استمرارنا على نفس النهج، لنسهم سوياً في دعم جهود قيادتنا الرشيدة، ونحقق طموح دولتنا الحبيبة، لتصل إلى الريادة عالمياً. وفي ختام الحفل، تم تكريم الشركاء والموردين.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز