«إريكسون»: العوالم الهجينة تحسّن تجارب التسوق

المصدر: (دبي - البيان)

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توقع تقرير لشركة «إريكسون» أن تسهم العوالم الهجينة التي تجمع بين التقنيات المتصلة والبيئات المادية الحقيقية في تحسين تجارب التسوق والشراء، لتصبح جزءاً من الحياة اليومية لرواد مستخدمي هذه التقنيات بحلول عام 2030.

وأصدرت الشركة النسخة الحادية عشرة من تقارير مختبر المستهلك بعنوان «أبرز 10 اتجاهات استهلاكية» خلال شهر ديسمبر الجاري. وتبحث إريكسون ضمن سلسلة تقارير اتجاهات المستهلكين آراء الروّاد الأوائل في تبني التكنولوجيا حول توقعاتهم لطبيعة الحياة سنة 2030.

وفي إطار الدراسة، طُلب من المستهلكين تقييم 15 مركز تسوق هجين يعمل على توسيع تجربة المستهلك باستخدام التقنية الرقمية، ويعتقد أربعة من كل خمسة مشاركين تقريباً أن كافة المراكز الخمسة عشرة ستكون متاحة بشكل ما بحلول عام 2030. ويرون بأن هذه المرافق ستكون مدعومة بتقنيات مثل الواقع الافتراضي والواقع المعزز والمواد القابلة للبرمجة.

وقال ماغنوس فرودي، رئيس إريكسون للأبحاث: إن الطبيعة شبه العامة لمراكز التسوق تعني أنه يمكن التحكم في حدود زمن الاستجابة بسهولة أكبر، مما يعني إمكانية تقديم تجارب من الجيل المقبل في وقت قريب. وسيكون من الممكن توفير أجهزة الواقع الممتد ضمن الموقع، مما يسمح بنشر شبكات خاصة بتطبيقات مخصصة للمستهلكين.

ويستند التقرير الصادر عن مختبر المستهلك في إريكسون إلى بحث شامل يمثل التوقعات والتنبؤات لنحو 57 مليوناً من مستخدمي التقنيات الأوائل على مستوى العالم.

وقال الدكتور مايكل بيورن رئيس أجندة البحث في مختبر إريكسون للمستهلك والصناعة، والمشارك في إعداد التقرير: قد يكون من الصعب تخيل أعداد كبيرة من المستهلكين بمعدات تقنية باهظة الثمن مثل نظارات الواقع المعزز ونظارات الواقع الافتراضي وبدلات وقفازات الواقع الافتراضي الحسية وغيرها من المعدات بحلول عام 2030.

ومع ذلك، إذا كان من الممكن مشاركة هذه المعدات بتكلفة أقل، فسيكون بالإمكان توفيرها في متناول أعداد كبيرة من المستهلكين لتعزيز تجربة التسوق اليومية.

وأضاف: يرجح 35% من المستهلكين الذين شملهم الاستطلاع أن يتم تجهيز مراكز التسوق بتقنيات الجيل الجديد أكثر من المنازل، مقارنة بـ 14% فقط ممن لا يوافقون على ذلك. والسبب في ذلك يعود لكون مراكز التسوق كانت على الدوام موطنًا للتقنيات العالية، حيث يضم العديد منها دور السينما وصالة الألعاب وقاعات الحفلات الموسيقية وصالة البولينج وغير ذلك الكثير. ولا شك بأنها ستواصل هذا الدور.

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