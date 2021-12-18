مسؤول دولي: الإمارات بلد فريد في استقطاب الشركات العالمية

المصدر: دبي- سيد صالح

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وصف السنغالي، مختار ديوب، المدير المنتدب ونائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، الإمارات بأنها دولة فريدة تماماً وخاصة في استقطاب الشركات العالمية.

وقال ديوب في تصريحات صحفية على هامش زيارته للإمارات لاكتشاف الفرص الاستثمارية المُتاحة بها، إن ثمة ثلاثة عناصر رئيسية تستقطب الشركات العالمية إلى الإمارات كي تؤسس مقراتها بها وتتطور، وهي: سرعة تبني التقنية، وحيوية سوق رأس المال بها، واحتشاد تجمع هائل من الموهوبين والمتخصصين من كافة المجالات ومن كافة أنحاء العالم على أرضها.

وأضاف: إن الإيقاع المتسارع لتبني التقنية في الإمارات مبهر إلى حد بعيد. تظهر الإمارات في واجهة أي شيء يتعلق بالتقنية. وفي الوقت نفسه، تُعد الإمارات واحدة من أكثر أسواق رأس المال حيوية. إنها مكان يلتقي فيه الجميع.

وتطرق ديوب إلى ميزة التنوع في الإمارات، فقال: التنوع في ما تمتلكه الإمارات مذهل حقاً، ما آراه هنا هو اقتصاد نابض بالحيوية والكثير من الابتكار، وإرادة دائمة لتواجد دائم في الصدارة واستباق للتحديات المستقبلية.

جدير بالذكر، أن مؤسسة التمويل الدولية ‏ هي إحدى أعضاء مجموعة البنك الدولي تعنى بالتعامل مع القطاع الخاص، وهي مؤسسة عالمية للاستثمار وتقديم المشورة، كما أنها ملتزمة بتشجيع المشاريع المستدامة في البلدان النامية.

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