أكبر بورصة عملات رقمية في العالم تسعى لمقر رئيس في الإمارات

المصدر: دبي - سيد صالح

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تخوض «باينينس»، أكبر بورصة لتداول العملات الرقمية على مستوى العالم من حيث حجم التداولات، مفاوضات مع دبي وأبوظبي بشأن استضافة المقر الرئيس للمنصة، وفقاً لما نشرته أمس وكالة «بلومبرغ» للأنباء، نقلاً عن مصادر مطلعة.

وأفادت الوكالة بأن مسؤولين تنفيذيين من «باينينس» أجروا مباحثات مع مسؤولين بعدة مناطق اقتصادية خاصة في كل من دبي وأبوظبي، ومنها «مركز دبي المالي العالمي»، «مركز دبي للسلع المتعددة»، و«سوق أبوظبي العالمي»، بشأن خطط انتقال مُحتمل لمقر المنصة ليكون في أي من هذه المناطق.

وأضافت «بلومبرغ» أن «باينينس» سعت أيضاً خلال الأشهر الماضية إلى تعيين مسؤولين كبار سابقين لدى المناطق الاقتصادية، ومنهم مارك مكغينيس، من «سلطة دبي للخدمات المالية»، والتي تنظم عمل «مركز دبي المالي العالمي»، ومات جامبل من «سوق أبوظبي العالمي».

ونقلت الوكالة تصريحاً عن إدارة «باينينس» أفادت فيه بأن المنصة خاضت ما وصفته بـ «محادثات هامة» مع حكومات، هيئات، وأطراف رئيسية أصحاب مصالح في أسواق متنوعة، وأنه من الممكن أن يجري خلال العام المقبل الإعلان عن خطط بشأن المقر الرئيسي للمنصة.

وذكرت «بلومبرغ» أن تأسيس مقر عالمي سيكون بمثابة خطوة كبيرة من جانب «باينينس» على طريق تأسيس مكانتها كمؤسسة مالية ناضجة وخاضعة للوائح.

جدير بالذكر أن «سي زد» كان قد أسس الشركة في عام 2017 بالصين، إلا أنه لم يتم اختيار مقر عالمي لها حتى الآن، وإنما تؤسس مقرات لمنصة «باينينس» في الأماكن التي تزاول فيها أنشطتها وعملياتها، بما في ذلك مقر بسنغافورة، حيث يقيم منذ عامين.

وكانت «بلومبرغ» قد ذكرت الشهر الماضي أن التكهنات تتزايد بأن تكون دبي هي المقر العالمي الرئيسي لـ «باينينس»، وذلك بعد أن اشترى مؤسسها ورئيسها التنفيذي، المبرمج الصيني الشهير «تشانغبينغ زاو»، والمعروف اختصاراً باسم «سي زد»، أول مسكن له في دبي في أكتوبر الماضي، فضلاً عن إطرائه على بيئة دبي الداعمة للعملات الرقمية.

وأوضحت الوكالة آنذاك أن إقدام «سي زد» على شراء بيت في دبي قد يُعد بمثابة دليل يشير إلى أن دبي هي المقر العالمي لشركة «باينينس هولدينغ ليمتد»، والتي تُدير منصة «باينينس».

وأضافت الوكالة آنذاك أيضاً أن هذه التكهنات اكتسبت زخماً كبيراً، عندما تحدث «سي زد» عن دبي في سياق مقابلة إعلامية أجراها ضمن فعاليات «المنتدى الاقتصادي الجديد»، الذي نظمته «بلومبرغ» الشهر الماضي في سنغافورة.

وقال «سي زد» عن دبي خلال المنتدى: «إنها صديقة قوية للعملات الرقمية. الحكومة هناك شديدة التقدم، وهو ما يوفر بيئة تجارية جيدة للغاية». وأضاف: «أردت أن أبرهن على التزامنا حيال المكان. لذا، اشتريت شقة هناك».

وأفاد «سي زد» في مقابلة أخرى على هامش المنتدى بأن «باينينس» اتخذت قراراً بشأن مقرها العالمي، وسوف تُعلن عنه بعد الاتصال بالجهات التنظيمية المعنية.

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