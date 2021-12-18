انطلاقة قوية لمهرجان دبي للتسوق

المصدر: دبي - البيان

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شهد أول أيام فعاليات الدورة 27 من مهرجان دبي للتسوق، والتي تمتد خلال الفترة من 16 ديسمبر وتستمر حتى 30 يناير المقبل، انطلاقة قوية مع امتلاء المراكز التجارية بالزوار، ما يؤكد أنها ستكون دورة استثنائية وتترجم الجهود التي قامت بها دبي من أجل تجاوز تداعيات الجائحة العالمية وأن الإمارة عادت أقوى مما كانت وخاصة في قطاع التجزئة.

وتحفل الدورة الحالية من المهرجان بباقة من الفعاليات وعروض التسوق غير المسبوقة ومجموعة كبيرة من الجوائز القيّمة، ليكون أحد أكبر وأطول مهرجانات التسوق في العالم، لتصل المكاسب والجوائز والمفاجآت إلى نحو 30 مليون درهم.

وكان أكثر من 5000 شخص قد حضروا حفل افتتاح الدورة الـ 27 لمهرجان دبي للتسوق، الذي أقيم في حديقة البرج، وسط مدينة دبي.

والذين استمتعوا بالأجواء الاحتفالية مع الحفل المميز الذي أحياه كل من النجمة بلقيس فتحي والنجم محمد حماقي على مسرح الواقع المعزز، وكذلك العروض الضوئية الاستثنائية على واجهة برج خليفة، ونافورة دبي الراقصة، إلى جانب العروض الفنية الرائعة التي أقيمت في تلك الليلة، لتمثل بداية مميزة للمهرجان.

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