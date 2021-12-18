الأحداث والفعاليات ترفعان إشغالات فنادق أبوظبي لمستويات قياسية

المصدر: (أبوظبي – رامي سميح)

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شهدت فنادق أبوظبي معدلات إشغال قياسية على مدار الأيام القليلة الماضية، بدعم الفعاليات والمعارض والأحداث الرياضية والثقافية والترويجية التي تشهدها الإمارة.

بالإضافة إلى دعم كبير من فعاليات سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى «فورمولا 1»، واستقطاب الحدث للعديد من الزوار من الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، ما أسهم في تنشيط حركة السفر والسياحة.

وقال مديرون ومسؤولون في فنادق لــ«البيان الاقتصادي»، إن القطاع الفندقي يشهد حالة من الزخم مع انطلاق ماراثون الفعاليات والأحداث الكبرى التي تستقطبها الدولة بالتزامن مع انخفاض حالات الإصابة بفيروس «كوفيد 19»، متوقعين استمرار حالة النشاط خلال الموسم الشتوي، لا سيما مع اعتدال درجات الحرارة وقرب الاحتفالات برأس السنة الجديدة.

إضافة إلى العطلة المدرسية للفصل الدراسي الأول.

إشغالات مرتفعة

وقالت رنا وصفي، مدير المبيعات الحكومية والبروتوكول في فنادق «ريكسوس» بالإمارات: إن العاصمة تشهد حالة من النشاط والزخم السياحي والفندقي مع عودة الحياة إلى طبيعتها وانعقاد العديد من الفعاليات والأحداث الكبرى، مشيرة إلى أن سباقات الفورمولا أسهمت بشكل كبير في زيادة الإشغالات الفندقية لمعدلات قياسية في الأيام القليلة الماضية.

وأشارت إلى المقومات والمعالم السياحية التي تمتلكها العاصمة إلى جانب البنية التحتية المتطورة، ما يجعلها مركزاً عالمياً لاستضافة الفعاليات العالمية، إضافة إلى جهود أبوظبي لتوفير بيئة صحية وآمنة مع تطبيق أفضل الإجراءات والتدابير الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة الزوار.

انطلاقة جديدة

وقال إسماعيل إبراهيم، المدير العام لفندق رمادا داون تاون أبوظبي، إن بداية الموسم الشتوي هي انطلاقة جديدة للقطاع الفندقي في العاصمة مع ارتفاع الإشغالات بشكل قياسي منذ احتفالات عيد الاتحاد الخمسين تلاها سباقات الفورمولا 1، فيما من المتوقع استمرار هذا النشاط خلال الأسابيع القادمة التي تتزامن مع احتفالات السنة الجديدة.

وأكد أن هناك إقبالا كبيراً على الفنادق لقضاء العطلات المدرسية للفصل الدراسي الأول، والتي تأتي بالتزامن مع اعتدال الطقس ووجود الكثير من الفعاليات والأحداث في أبوظبي، فضلاً عن ارتفاع معدلات الثقة في الإجراءات الاحترازية المطبقة للحفاظ على صحة وسلامة الزوار والنزلاء.

وفود كبيرة

وأفاد أحمد جمال، مدير المبيعات الحكومية في فندق «دوسيت ثاني» أبوظبي، بأن الفندق يشهد زيادة في معدلات الإشغالات منذ احتفالات «عيد الاتحاد» وأعقبها انعقاد «فورمولا 1» الذي يعد واحداً من أضخم السباقات في العالم، مشيراً إلى أن جنسيات النزلاء تتنوع في الوقت الراهن بين العرب والأجانب مع وجود وفود كبيرة مشاركة في السباقات.

وأضاف أن الفندق ملتزم بتطبيق مجموعة واسعة من التدابير والإجراءات الاحترازية بين النزلاء في الفترة الحالية، متوقعاً أن يكون الموسم الشتوي الحالي الأفضل للقطاع الفندقي منذ بدء الجائحة مع زيادة عدد النزلاء، ما يبشر بمزيد من التعافي للقطاع السياحي.

أحداث وفعاليات

وقال ربيع اسليم، مدير إدارة التسويق والمبيعات في مجموعة «جروماكس» أبوظبي، إن فنادق العاصمة تشهد معدلات إشغال كبيرة منذ شهر نوفمبر الماضي، مدفوعة بالعديد من الأحداث والفعاليات على رأسها عطلة عيد الاتحاد الخمسين، ثم سباقات «فورمولا 1»، فيما من المتوقع أن يستمر النشاط خلال الأسابيع القليلة القادمة بالتزامن مع بداية الموسم الشتوي والعطلات المدرسية.

وأوضح أن هناك ارتفاعاً ملحوظاً في الزوار القادمين إلى أبوظبي في ظل الثقة المتزايدة بالإجراءات الاحترازية والوقائية المطبقة، إضافة إلى تدني حالات الإصابة بـ«كوفيد 19» وارتفاع معدلات التطعيم لمستويات قياسية، وجميعها عوامل تعزز من حركة السياحة وتزيد الزخم الفندقي.

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