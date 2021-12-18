30.5 ملياراً مكاسب سوق دبي في أسبوعين تفاؤلاً بالإدراجات المرتقبة

المصدر: (أبوظبي – رامي سميح)

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واصل سوق دبي المالي مكاسبه للأسبوع الثاني على التوالي بعدما ربح رأسماله السوقي ما يربو على 30.5 مليار درهم مع استمرار حالة التفاؤل المسيطرة على المعنويات انتظاراً للإدراجات الضخمة المرتقبة، فيما تماسك سوق أبوظبي بدعم رئيس من «اتصالات».

وارتفع سوق دبي بنسبة 1.45 % في الأسبوع الماضي ليغلق عند مستوى 3273.19 نقطة مع ارتفاع أسهم البنوك والعقار والنقل والخدمات، بينما تراجع سوق أبوظبي بنحو 0.3 % ليصل إلى 8856 نقطة مدفوعاً بهبوط أسهم البنوك والاستثمار والطاقة والصناعة والسلع.

وقال رائد دياب، نائب رئيس إدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في «كامكو إنفست» لـ«البيان الاقتصادي»: «تباينت إغلاقات الأسواق الإماراتية الأسبوع الماضي إذ استطاع سوق دبي الإغلاق في المنطقة الخضراء، بينما لم يطرأ أي تغيير يذكر على مؤشر أبوظبي».

وأضاف: إن استمرار حالة التفاؤل في سوق دبي المالي في ظل الاكتتابات الأولية المقبلة، بعدما تم الإعلان أخيراً عن إدراج مرتقب لشركة «إمباور» إلى جانب كل من «ديوا» و«سالك» و«تيكوم». وتوقع دياب ارتفاع سيولة الأسواق الإماراتية في المرحلة المقبلة.

وذلك في ضوء التوقيت الجديد للتداولات تماشياً مع الأسواق العالمية، إلى جانب التفاؤل حيال استمرار الأداء المالي الجيد للشركات والبنوك المدرجة وذلك مع قرب الإفصاح عن البيانات المالية السنوية لعام 2021.

سوق دبي

وعزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع البنوك 2.21% مع نمو «دبي الإسلامي» 3.15% و«الإمارات دبي الوطني» 1.8% و«جي إف إتش» 2.5% و«أملاك» 0.85%، وصعد قطاع العقار 1.85% بعد ارتفاع «إعمار العقارية» 2.25% و«إعمار للتطوير» 2.4% فيما انخفض «الاتحاد العقارية» 1.75% و«ديار» 0.61% واستقر «داماك».

ونما قطاع النقل 0.9% على وقع ارتفاع «العربية للطيران» 2.74% و«الخليج للملاحة» 2.4% فيما انخفض «أرامكس» 0.7%. ونزل قطاع الاستثمار 0.3% بعد هبوط «سوق دبي المالي» 3.73% و«شعاع كابيتال» 2.85% مقابل صعود «دبي للاستثمار» 2.1%.

تصدر «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً 744.6 مليون درهم، تلاه «سوق دبي المالي» 228.8 مليون درهم، ثم «دبي الإسلامي» 227.25 مليون درهم، وحقق «الرمز» أكبر ارتفاع بنسبة 29.2%، تلاه «الاستشارات المالية» 10.14%، ثم «السلام السودان» 6.5%.

فيما كان «تكافل الإمارات» الأكثر انخفاضاً بنسبة 18%، تلاه «الفردوس القابضة» 10%، ثم «السلام القابضة» 9.87%.

واتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء بصافي استثمار 45.38 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو التسييل بصافي استثمار 45.38 مليون درهم، موزعة بواقع 685 ألف درهم للعرب و10.7 ملايين درهم للخليجيين، و33.95 مليون درهم للمواطنين.

سوق أبوظبي

ضغط على سوق أبوظبي انخفاض قطاع البنوك 3% مع تراجع «أبوظبي الأول» 4.06% و«أبوظبي التجاري» 1.95% فيما زاد «أبوظبي الإسلامي» 3.93%. ونزل قطاع الاستثمار 1% مع هبوط «ألفا ظبي» 8.15% و«إشراق» 3.25%، و«ميلتيبلاي» 1%، بينما زاد «العالمية القابضة» 1.64% و«الواحة كابيتال» 4.65%.

وانخفض قطاع الطاقة 2.8% مع هبوط «دانة غاز» 4.59% و«طاقة» 2.82% و«أدنوك للحفر» 6.52% فيما صعد «أدنوك للتوزيع» 0.24%. وزاد قطاع الاتصالات 5.34% بعد ارتفاع «اتصالات» 5.49% بينما تراجع «الياه سات» 1.81%.

وتزعم «اتصالات» النشاط مستقطباً 3.8 مليارات درهم، ثم «ميلتيبلاي» بسيولة 3.5 مليارات درهم تشمل 16 صفقة كبيرة تم تنفيذها في جلسة الخميس، ثم «أبوظبي الأول» 1.78 مليار درهم.

وحقق «رأس الخيمة للدواجن والعلف» أكبر ارتفاع بنسبة 23.15%، تلاه «أبوظبي الوطنية للتكافل» 9.44%، ثم «مجموعة أرام» 9.43%، فيما كان «فودكو» الأكثر انخفاضاً بنسبة 12.59%، تلاه «القدرة القابضة» 11.94%، ثم «ريم للاستثمار» 10.36%.

واتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو الشراء في أبوظبي بصافي استثمار 4.1 مليارات درهم، موزعة بواقع 10 ملايين درهم للعرب و4.09 مليارات درهم للأجانب، فيما اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو التسييل بصافي استثمار 4.1 مليارات درهم، منها 124.4 مليون درهم للخليجيين و3.97 مليارات درهم للمواطنين.

الاستثمار المؤسسي

تباين أداء المؤسسات إذ مالت نحو الشراء في أبوظبي بصافي استثمار 997.6 مليون درهم، ونحو التسييل في دبي، بصافي استثمار 41.3 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بدبي بصافي استثمار 41.3 مليون درهم، ونحو التسييل بأبوظبي، بصافي استثمار 997.6 مليون درهم.

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