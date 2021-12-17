إنفاق المستهلكين في الإمارات يرتفع للشهر الثالث على التوالي

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

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ارتفعت معدلات تضخم أسعار المستهلكين في الدولة 1.86% على أساس سنوي خلال أكتوبر الماضي مقارنة بالشهر ذاته من 2020، ليواصل بذلك صعوده للشهر الثالث على التوالي، وذلك للمرة الأولى منذ 31 شهراً، فيما زاد على أساس شهري بنسبة 0.7% مقارنة بسبتمبر المنصرم.

وكشفت بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أمس، عن وصول الرقم القياسي العام «التضخم» إلى 107.96 نقاط في أكتوبر الماضي مقابل نحو 105.99 نقاط في أكتوبر 2020، ومقابل 107.21 نقاط في سبتمبر 2021.

التضخم السنوي

وأوضح المركز أن ارتفاع التضخم السنوي جاء على أثر صعود 9 مجموعات إنفاق تصدرها الأغذية والمشروبات بنحو 1.91% والتبغ 0.89% والتجهيزات والمعدات المنزلية 1.2% وخدمات الصحة 0.45% وخدمات النقل بنسبة 15.19%.

والترويج والثقافة 13.86% والتعليم 0.29%، والمطاعم والفنادق 1.94%، والاتصالات 0.17%، بينما انخفض على أساس سنوي مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز بنسبة 3.26%، والملابس والأحذية 0.34%، والسلع والخدمات المتنوعة بنسبة 1.3%.

التضخم الشهري

وجاء ارتفاع التضخم على أساس شهري بسبب صعود 9 مجموعات رئيسية، تصدرها الأغذية والمشروبات بنسبة 1.59% والملابس والأحذية بنسبة 0.74% والتبغ 0.45% والتجهيزات والمعدات المنزلية 0.35%، وخدمات الصحة 0.17% وخدمات النقل 2.46% والاتصالات 0.44% والترويج والثقافة 0.89% والمطاعم والفنادق 0.4%.

واستقرت مجموعة التعليم دون تغيير وانخفضت مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز على أساس شهري بنسبة 0.1% والسلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.08%.

وبحسب تغير الرقم القياسي لأسعار المستهلك حسب الإمارة، ارتفع التضخم على أساس شهري بنسبة 0.72% في أبوظبي و0.68% في دبي و0.71% في الشارقة و0.69% في عجمان و0.63% في أم القيوين و0.7% في رأس الخيمة و0.64% في الفجيرة.

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