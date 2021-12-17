«دبي للتسوّق» ينطلق بباقة من العروض الترويجية والترفيهية

المصدر: دبي - البيان

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انطلقت، أمس، فعاليات الدورة السابعة والعشرين من مهرجان دبي للتسوق، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة.

حيث تزينت سماء الإمارة بالعروض والألعاب النارية والعروض الترفيهية الاستثنائية، فيما تتسابق المحلات والمراكز التجارية، لتقديم أفضل العروض والصفقات لزوار دبي والمقيمين فيها.

وستتواصل فعاليات المهرجان حتى 30 يناير المقبل لتهدي المتسوقين الفرص للفوز بجوائز قيمة نقدية وعينية وذهبية، حيث تقرر تخصيص 25 كيلو جراماً من الذهب كجوائز من مجموعة الذهب والمجوهرات في دبي، بالإضافة إلى سحوبات قيمة على سيارات فارهة.

وبدأت الفعاليات بحفل افتتاحي في حديقة البرج وسط مدينة دبي ليلة أمس حضره أكثر من 5 آلاف شخص حيث شكل الحفل تجربة فريدة من نوعها لسكان وزوار دبي من الحفلة الموسيقية المباشرة وكذلك العروض الضوئية الاستثنائية على واجهة برج خليفة ونافورة دبي الراقصة إلى جانب العروض الفنية الرائعة التي أقيمت في تلك الليلة لتمثل بداية مميزة للمهرجان الذي سيواصل فعالياته وعروضه المميزة على مدار 47 يوماً.

ويعتبر مهرجان دبي للتسوق أطول حدث من نوعه والذي أصبح احتفالاً مميزاً يترقبه المواطنون والمقيمون والزوار على حد سواء في كل عام ويوفر المهرجان تجربة مميزة للجميع من العروض الترويجية والجوائز القيمة والحفلات الموسيقية والعروض الترفيهية وعروض الألعاب النارية والأسواق الخارجية المنتشرة في أنحاء المدينة وتجارب المأكولات والعديد غيرها.

وفي «سيتي ووك» و«لا مير» و«ذا بييتش»، مقابل جميرا بيتش يمكن لزوار دبي والمقيمين فيها الاستمتاع بأجمل الأوقات في وجهات تنبض بالحياة بعروض ألعاب نارية رائعة، وخصومات مذهلة، وترفيه يومي لا متناهي، وعروض إضاءة مثيرة في نهاية كل أسبوع من 15 ديسمبر 2021 إلى 30 يناير 2022.

ألعاب نارية

وتنتظر الزوار تجارب مميزة في الوجهة الساحلية خلال مهرجان دبي للتسوق، بدءاً من عروض الطائرات المسيّرة اليومية، ووصولاً إلى الألعاب النارية المذهلة، وستعرض الطائرات المسيّرة القصة الملهمة لماضي الإمارات وحاضرها ومستقبلها عبر حركات راقصة وعناصر جذابة تستخدم الواقع المعزز.

وستضيء الألعاب النارية المذهلة سماء ذا بييتش، إضافة إلى عرض ألعاب نارية مذهل ليلة رأس السنة عند منتصف الليل.

وبدأ موسم الاحتفالات بمشاهدة عرض ألعاب نارية ساحر على ضفاف لا مير ليلة أمس ،وستقدم الوجهة عرض دبي لايتس الجذاب، الذي لم يسبق له مثيل، وتضم التركيبات الفنية التفاعلية الفريدة، التي صممها فنانو الإضاءة الدوليين.

ضمن عرض دبي لايتس، التي انطلق مؤخراً، عملاً اسمه ريزوم، صممه الفنانان توم وليان ديكيفير، ويجسد الاتصالات عبر الإنترنت وغير المتصلة بالإنترنت، التي يقوم بها البشر بكل الطرق، وتنعكس على مجتمعنا كشبكة مكونة من مئات الأمتار من الحبال المضاءة.

وفي نفس الوقت، منحك عمل لايت باتل إكس، الذي صممه يوست فان بيرغن وديرك شليبوش وأون والسميت، المشاهدين تجربة تراث ركوب الدراجات في هولندا بطريقة مختلفة تماماً. إضافة إلى ذلك، يمكنك مشاهدة عرض حوض الماء الفريد، الذي يقام في الشرق الأوسط لأول مرة فقط في لا مير، وسيقوم ثنائي حاز عدة جوائز بأداء حركات هوائية وألعاب مائية رائعة تمزج بين الهواء والأرض والماء.

وتوفر سيتي ووك للباحثين عن خيارات لتناول الطعام في الهواء الطلق فرصا متنوعة مع عروض ترفيهية مذهلة، تشكل سيتي ووك المكان المناسب لك خلال مهرجان دبي للتسوق، ففي الوجهة ذات التصميمات الملهمة، يمكنك الاستفادة من درجات حرارة الشتاء في دبي والاختيار من بين أكثر من 50 مطعماً.

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