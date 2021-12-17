أراضي دبي: «إكسبو» يعزز الانتعاش العقاري

المصدر: دبي - البيان

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أكدت تقارير ترصد حالة سوق دبي العقاري أن «إكسبو دبي» يواصل تأثيراته الإيجابية الهائلة على حركة السوق، خاصة وأن الإمارة حظيت بترويج غير مسبوق منذ انطلاقة الحدث في مطلع أكتوبر الماضي. وانعكس هذا النشاط على الأداء مباشرة، حيث يلاحظ نشوء دورة صاعدة من المرجح لها أن تستمر في العام المقبل.

ورصدت دائرة الأراضي والأملاك في دبي بالتعاون مع «بروبرتي فايندر» هذا الاتجاه، بإطلاقهما النسخة الحادية والعشرين من المؤشر الرسمي لأسعار المبيعات في دبي الذي يتخذ من عام 2012 سنة الأساس، ومن يناير 2012 شهر الأساس، ومن الربع الأول 2012 فصل الأساس.

وسجل المؤشر الشهري الإجمالي في نوفمبر 2021 نحو 1.156 نقطة بسعر 1.115.937 درهماً، في حين سجل المؤشر الشهري للشقق 1.182 نقطة بسعر 1.000.253 درهماً، وسجل مؤشر الفلل/‏‏ وحدات التاون هاوس الشهري 1.167 نقطة، وبسعر قدره 1,990,496 درهماً.

ومن حيث أرقام المؤشر الإجمالية، كان نوفمبر 2021 الشهر الأعلى منذ مارس 2019، والأعلى من حيث قيمة المؤشر منذ نوفمبر 2018، أما بالنسبة إلى الأرقام المتعلقة بالشقق فقد كان الأعلى في أرقام المؤشر منذ مايو من العام الماضي.

وكذلك الحال بالنسبة إلى قيمة المؤشر منذ أغسطس 2020. وأظهر مؤشر الفلل/‏‏ وحدات التاون هاوس أفضل مستويات الأداء، حيث سجل نوفمبر 2021 أعلى رقم على المؤشر منذ مارس 2019، والأعلى من حيث القيمة منذ يناير 2019.

وبعد مرور ما يزيد على 70 يوماً منذ انطلاق «إكسبو 2020 دبي»، يبدو أن هذا المعرض الأعظم في العالم يترك آثاراً إيجابية مضاعفة على سوق دبي العقاري، ومن دلائل ذلك أن نوفمبر 2021 أظهر أعلى أرقام مبيعات شهرية على مدى 8 سنوات.

وشهد الشهر المذكور إبرام 6.989 صفقة مبيعات بقيمة 17.95 مليار درهم، ما يجعله الأفضل بين شهور نوفمبر الماضية على الإطلاق منذ يناير 2014.

وإضافة إلى هذا الشهر، بلغ إجمالي المبايعات حتى تاريخه 55.640 بصفقة وصلت قيمتها إلى 135.4 مليار درهم وزادت قيمة المبايعات في 11 شهراً فقط 88.37% مقارنة بالعام 2020 بالكامل، مع تحقيق أعلى رقم للمبايعات السنوية منذ 2014.

وفي نوفمبر 2021، جاء 54% من إجمالي المبايعات من العقارات الثانوية/‏‏ الجاهزة، بينما تحققت النسبة المتبقية البالغة 46% من المبايعات على الخارطة. وعند إمعان النظر بحجم المبايعات، يتبين أن سوق المبايعات على الخارطة قد أتم بيع 3217 عقاراً بقيمة إجمالية 6.84 مليارات درهم، في حين أنجز سوق الوحدات الجاهزة 3772 مبايعة بقيمة 11.11 مليار درهم.

وبمقارنة الفترة من نوفمبر 2021 وحتى أكتوبر 2021 على أساس شهري، يظهر أن قيمة وحجم المبايعات على الخارطة قد ارتفعا بأكثر من 50%، في حين زاد حجم السوق الثانوي بأكثر من 17%، والقيمة بنسبة 27.43%.

وعند تحليل إجمالي الصفقات، يظهر أن إجمالي قيمة المبايعات ارتفع 36.82% والحجم بنسبة 30.59% مقارنة بشهر أكتوبر.

ومقارنة الأداء الشهري العام لنوفمبر 2020، حقق شهر نوفمبر 2021 زيادة 80.1% في المبايعات في حين ارتفعت القيمة 138.7%. وللحصول على نظرة أكثر واقعية، يمكن إجراء مقارنة بنوفمبر 2019، ليتبين لنا أن نوفمبر 2021 حقق زيادة في المبايعات 45.2%، وكان أعلى من حيث القيمة بنحو 104.1%.

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