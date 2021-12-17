«ألفا ظبي القابضة» تخصص 8 مليارات درهم لاستثماراتها الاستراتيجية

المصدر: أبوظبي - البيان

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خصص مجلس إدارة ألفا ظبي القابضة، خلال اجتماع عقده في مقر الشركة ميزانية مالية تقدر بـ 8 مليارات درهم ضمن خطط الشركة التوسعية مستقبلاً للاستثمار بمختلف القطاعات الحيوية والاستراتيجية داخل دولة الإمارات وخارجها كالعقارات والضيافة والرعاية الصحية والبتروكيماويات وغيرها من القطاعات الواعدة.

وقال المهندس حمد العامري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة ألفا ظبي القابضة: «حققت الشركة في الربع الثالث من عام 2021 إيرادات بلغت 11.425 مليون درهم خلال 9 أشهر، بما يعادل نمو سنوي يقدر بنحو 341٪ مقارنة بالسنة السابقة، مدفوعاً باستثماراتها في مجموعة متنوعة من الشركات الرائدة في مختلف القطاعات.

وخلال اجتماع مجلس الإدارة، تمت مناقشة الخطط المستقبلية لتوسيع محفظتنا الاستثمارية، وتخصيص مبلغ 8 مليارات درهم لاستثمارات الاستراتيجية للشركة في قطاع العقارات والضيافة والرعاية الصحية والبتروكيماويات وغيرها من القطاعات الحيوية، وهو ما يعكس ثقة مساهمي الشركة ورؤية إدارتنا نحو النمو».

وأكد مجلس الإدارة أن الشركة ستواصل استراتيجياتها للنمو في القطاعات الحيوية وتوسيع محفظتها الاستثمارية في العديد من القطاعات، ومن ضمنها قطاعي العقارات والبناء مما يعزز من قيمة عائدات المساهمين. وتمتلك ألفا ظبي القابضة 12 % من شركة الدار العقارية، مع محفظة تقدر بـ 20 مليار درهم في الأصول العقارية المتنوعة. وانطلاقاً من الارتفاع المتزايد في الطلب وقيمة العقارات في الدولة بعد ظهور إشارات التعافي على سوق العقارات في الإمارات هذا العام، تعمل ألفا ظبي القابضة على اتباع اتجاهات جديدة لمواكبة تطورات القطاع بهدف تعزيز وتنمية استثماراتها.

ومنذ إدراجها لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية في يونيو 2021، واصلت ألفا ظبي القابضة مسيرتها نحو النمو من خلال سلسلة من عمليات الاستحواذ والاستثمارات الاستراتيجية التي تعزز التزام الشركة ببناء محفظة استثمارية واسعة من خلال تطوير الشركات الناشئة والاستحواذ عليها والاستثمار فيها، ودعم الابتكار والتنوع والالتزام الكامل تجاه جميع عملائنا ومساهمينا، مع الحفاظ على بنية تحتية مستدامة للأعمال.

وأضاف حمد العامري: «بصفتنا منصة تقدم إمكانات كبيرة للتقدم والنمو للاستثمارات، نقوم حالياً بالعديد من المحادثات مع مجموعات متخصصة في القطاعات الواعدة داخل الدولة، كما نواصل سعينا وراء فرص الاستثمار الاستراتيجية العالمية. ونحن على ثقة تامة، بأن الميزانية الاستثمارية الجديدة واستثماراتنا الواعدة ستصب في مصلحة المساهمين وستساعدنا على الوفاء بمسؤوليتنا تجاههم، وزيادة نسبة عائداتهم من خلال توسيع نطاق حافظتنا الاستثمارية المتنوعة في شتى المجالات».

وتتطلع ألفا ظبي القابضة مستقبلاً إلى تعزيز مكانتها كمساهم في اقتصاد دولة الإمارات بما يتماشى مع سلسلة مبادرات «مشاريع الخمسين» في الدولة للحفاظ عليها كوجهة مثالية للمهارات والخبرات والاستثمارات.

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