الاتحاد للطيران تطلق خدمة مبتكرة للمسافرين الدائمين

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت الاتحاد للطيران عن خدمة سفر جديدة تستهدف المسافرين الدائمين كثيري السفر ومسافري الشركات الذين يحجزون رحلاتهم من الإمارات العربية المتحدة.

وتتيح الخدمة الجديدة «WorldPass» لعملاء الاتحاد للطيران تسجيل الاشتراك الذي يمنحهم مرونة تامة وسهولة في ترتيب حجوزاتهم على مدار العام.

وتتوافر الخدمة للسفر بين الإمارات وعدد من الوجهات المختارة التي تشمل دول مجلس التعاون الخليجي والهند وباكستان والمملكة المتحدة وإيرلندا. ويمكن للضيوف الاختيار بين حجز اشتراكاتهم للسفر إلى وجهة واحدة أو مجموعة وجهات، مثلاً إلى وجهات الاتحاد الثلاث في المملكة السعودية.

وسيستفيد المسافرون الدائمون والمسافرون من الشركات، من إمكانية حجز 6 رحلات إلى 40 رحلة معًا لاستخدامها على مدار 12 شهرًا بأسعار تفضيلية على متن درجتي الأعمال والسياحية.

ويمكن لضيوف الاتحاد المشتركين بخدمة «WorldPass» تغيير مواعيد حجوزاتهم وإلغائها مجانًا وبشكل غير محدود. كما بإمكانهم إدارة محفظة حجوزاتهم بأنفسهم عبر الموقع الإلكتروني للاتحاد، أو التواصل مع مركز اتصال WorldPass المخصص على مدار الساعة.

وقال مارتن درو، نائب أول الرئيس لشؤون المبيعات والشحن في الاتحاد للطيران: جاءت فكرة إطلاق هذه الخدمة تلبية لاحتياجات ومتطلبات ضيوف الاتحاد دائمي السفر ومنحهم مزيدًا من المرونة وسهولة في حجز رحلاتهم وإدارة تكاليف سفرهم بكفاءة أكبر. تتوفر منصة الاشتراك على موقع الاتحاد للطيران ويمكن للضيوف ببساطة اختيار وجهاتهم المفضلة.

وأضاف: تساعد هذه الخدمة على تسهيل بعض إجراءات عملية الحجز للمسافرين الدائمين متكرري السفر. عدا عن أن إمكانية حصولهم على أسعار تفضيلية تجعل تلك الخدمة مجدية أكثر بالنسبة للذين يسافرون ضمن مجموعات كبيرة أو يقومون بعدة رحلات إلى نفس الوجهة. وعلى وجه الخصوص إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.

حيث نجد أعدادًا كبيرة من ضيوفنا يسافرون بانتظام بين تلك الأسواق، وقد وصلتنا ردود وتعليقات إيجابية كثيرة حول نموذج السفر الجديد هذا.

ويمكن تسجيل الاشتراك لعدد من الرحلات يتراوح بين 6 رحلات إلى 40 رحلة إلى ذات الوجهة أو إلى مجموعة وجهات معًا. ويمكن لمسافر واحد الاستفادة من تلك الرحلات أو بإمكان صاحب حساب WorldPass حجز رحلات لمجموعة من الأفراد المسجلين في الخدمة والذين يمكن أن يصل عددهم إلى 40 فردًا.

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