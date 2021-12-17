260 مليار دولار قيمة قطاع التمويل اللامركزي

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة إصدار نسخة مخصصة لتقنيات التشفير من سلسلة تقاريره «مستقبل التجارة»، ويركز التقرير على قطاع التمويل اللامركزي، ويبحث الفرص والتحديات الرئيسية، التي تواجهها هذه التكنولوجيا المتنامية، ودور التمويل اللامركزي في دعم التجارة العالمية.

وقال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: نشهد اهتماماً متنامياً بقطاع التمويل اللامركزي.

حيث تبلغ القيمة الإجمالية لبروتوكولات التمويل اللامركزي حالياً أكثر من 260.9 مليار دولار، مقارنة مع 20 مليار دولار في بداية العام الحالي، كما يوضح تقرير مستقبل التجارة، يرجع السبب الأساسي في ذلك إلى النقلة النوعية، التي تحدثها التكنولوجيا في الأنظمة المالية حول العالم.

ودورها في تحسين العمليات وتقديم منافع ملموسة للتجارة العالمية، وتوفر النسخة الأحدث من تقارير مركز دبي للسلع المتعددة تحليلات معمقة حول السبل، التي تتيح لنا إمكانية الاستفادة من جميع الفرص، التي يوفرها التمويل اللامركزي، وتحديد الخطوات التي يتعين علينا اتخاذها من نواحي اللوائح التنظيمية والبنية التحتية لتعزيز التأثيرات الإيجابية لهذا القطاع.

والتقرير الذي يمكن تحميله مجاناً، وجاء بعنوان «تصورات حول التمويل اللامركزي»، ويتوفر التقرير باللغات العربية والإنجليزية والصينية (المندرين)، وقالت فريال أحمدي، الرئيسة التنفيذية للعمليات في مركز دبي للسلع المتعددة: أصبح من الواضح أن التمويل اللامركزي يمكنه إحداث تغيير إيجابي في الطرق المستخدمة حالياً للتمويل والتجارة.

ويعد تحقيق الشمول المالي وإنشاء بروتوكولات منظمة وأكثر تعددية للتمويل المالي أمراً ممكناً على الرغم من وجود بعض المعوقات. كما يبرز تقرير مستقبل التجارة، تشكل دولة الإمارات مثالاً يحتذى به كدولة توفر دعماً كاملاً لتقنيات التشفير.

وتتعاون مع قادة القطاع لصياغة فهم كامل حول هذه التقنيات، وإعداد سياسات مدروسة لدعم الابتكار، ويمثل ذلك السبب الرئيسي الذي جعل من دبي وجهة مفضلة للكثير من الشركات المتخصصة بتقنيات التشفير، والتي تتطلع لتوسيع نطاق عملياتها على مستوى العالم.

ويبحث التقرير أولاً فيما إذا كان التمويل اللامركزي قابلاً للتطبيق كبديل للبنية التحتية التقليدية لقطاع التمويل، أو أنه سيتكامل ويندمج مع الأنظمة الحالية.

ويتضح من المعاملات المالية المؤسسية الضخمة، والتي تزيد قيمتها على 10 ملايين دولار، وتمثل أكثر من 60% من معاملات التمويل اللامركزي في الربع الثاني من عام 2021، بأن المؤسسات المالية الكبرى تستخدم التمويل اللامركزي بشكل فعلي، ما يدل على التحول نحو الاعتراف بالتمويل اللامركزي كبديل شرعي للأنظمة المالية القائمة.

ويستكشف التقرير بعدها قدرة التمويل اللامركزي على تعزيز الشمول المالي على المستوى العالمي. وتشير إحصاءات البنك الدولي إلى أن 1.7 مليار شخص بالغ حول العالم يفتقرون للوصول إلى الخدمات المصرفية، ويمكن لقطاع التمويل اللامركزي معالجة الكثير من المعوقات التي تواجهها الدول النامية.

ويركز آخر مواضيع التقرير على أهمية اللوائح التنظيمية، حيث يناقش السبل، التي تتيح للهيئات التنظيمية إمكانية تطوير اللوائح الخاصة بقطاع التمويل اللامركزي وتطبيقها بشكل فاعل دون إعاقة القدرة على الابتكار، وتواصل الجهات التنظيمية حول العالم سعيها لحل هذه المشكلة، على الرغم من أن بعض الدول، مثل الإمارات وسويسرا، قد أصبحت رائدة في هذا المجال.

وتشكل تقنيات التشفير، مثل تقنيات البلوك تشين والتمويل اللامركزي، أحد محاور التركيز للعمليات حالياً في مركز دبي للسلع المتعددة، وتأسس مركز كريبتو التابع لمركز دبي للسلع المتعددة.

والذي يتم تشغيله بالشراكة مع كريبتو فالي لابز، في وقت سابق من العام الجاري لتوفير منصة تتيح للشركات المتخصصة بتقنيات التشفير إمكانية بناء حضور لها وتحقيق النمو في دبي، ودفع مسيرة اعتماد تقنيات التشفير حول العالم، وانضمت أكثر من 130 شركة متخصصة بمجال التشفير إلى مركز كريبتو حتى الآن، ما يرسخ مكانة دبي كوجهة رائدة للشركات المتخصصة بتقنيات التشفير.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز