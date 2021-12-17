400 مشارك في قمة «أكرونيس» بدبي

المصدر: دبي - البيان

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استضافت «أكرونيس»، الشركة العالمية المتخصصة في مجال الحماية الإلكترونية، قمة دبي في فندق «دبليو» بنخلة جميرا. ومثلت القمة المحطة الثالثة في جولة «أكرونيس» العالمية. واستضاف الحدث أكثر من 400 مشارك من جميع أنحاء العالم، مع مشاركة مئات المشاركين الآخرين افتراضيًا عبر الإنترنت.

وتزامنت القمة مع إصدار «أكرونيس» تقريرها للتهديدات الإلكترونية 2022، إذ يمثل التقرير استعراضًا متعمقًا لاتجاهات التهديد السيبراني التي تدق ناقوس الخطر بأن مقدمي الخدمات المدارة معرضون بالأخص لمخاطر أكبر، وذلك وفق تحليل اتجاهات الهجمات التي شوهدت خلال الأشهر الستة الأخيرة من العام.

وقدم المشاركون نظرة متعمقة حول كيفية تعزيز الشركات لقدرات البنية التحتية لتقنية المعلومات، مع إيلاء اهتمام خاص بمقدمي الخدمات المدارة، بما يمثلونه من عمود فقري لقناة الأعمال، إذ يحظى مقدمو الخدمات هؤلاء باهتمام متزايد من مجرمي الإنترنت.

تبذل «أكرونيس» جهودًا كبيرة لزيادة الوعي حول تأثير التهديدات الإلكترونية على مقدمي الخدمات المدارة (MSPs) والشركات الصغيرة؛ كما أشار تقرير «أكرونيس للتهديدات الإلكترونية لعام 2022» أيضًا إلى:

• انتشار هجمات الاحتيال وسرقة البيانات.

• استمرار تزايد عمليات استخراج البيانات.

• لا يزال العاملون عن بُعد هم الهدف الرئيسي للهجمات.

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