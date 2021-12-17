«المالية» تبحث سُبل تطوير التعاون وتعزيز التبادل مع مالطا

المصدر: (دبي- البيان)

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اجتمع معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية مع كلايد كاروانا وزير المالية والعمل في جمهورية مالطا، وذلك في جناح القادة في «إكسبو 2020 دبي»، وناقش اللقاء أوجه التعاون الثنائي بين الدولتين وسبل تطويره، وآليات تعزيز التبادل التجاري.

وخلال الاجتماع، أكد محمد الحسيني أهمية معرض إكسبو في إتاحة منصة عالمية للقاء مع القادة ورواد الأعمال حول العالم، وأيضاً الاجتماع مع شركاء دولة الإمارات، لمناقشة سبل التعاون الثنائي وسبل تعزيزه.

وقال معاليه: «يشكل توطيد وتوسعة شبكة علاقات الإمارات الدولية هدفاً استراتيجياً لوزارة المالية، إذ نوجه ونستثمر الإمكانات والأدوات لخدمة مصالح الدولة على الساحة العالمية، والمساهمة في تحقيق الأهداف الاستثمارية والإنمائية للدولة».

وناقش الاجتماع الاتفاقيات الثنائية، وفي مقدمتها حركة التبادل التجاري وسبل تطوير وتنمية الشراكات التجارية وعمليات النقل الجوي والخدمات اللوجستية، لإرساء وتمكين جسور التعاون الثنائي المشترك.

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