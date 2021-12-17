اتفاقية بين «دبي الجنوب» و«هواوي» لتطوير بنية تحتية ذكية

المصدر: (دبي- البيان)

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أعلنت دبي الجنوب، أكبر مشروع حضري في دبي يركز على توفير منظومة متكاملة لقطاع الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، وشركة «هواوي» المزود العالمي للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأجهزة الذكية، إبرام شراكة استراتيجية يتم من خلالها اعتماد تقنيات وحلول رقمية مبتكرة من «هواوي».

بهدف تمكين البنية التحتية للاتصالات الذكية والمتصلة والمستدامة، إضافة إلى إدارة البيانات والنقل والعمليات والأمن والخدمات الأخرى في دبي الجنوب.

وقع اتفاقية الشراكة خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب. وجيري ليو، الرئيس التنفيذي لشركة «هواوي الإمارات». وقال خليفة الزفين: تمكنت دبي من تعزيز مكانتها كمركز اتصالات عالمي بفضل جهودها الحثيثة لتحقيق الابتكار، إلى جانب استثماراتها في أحدث التقنيات.

ومن شأن تعاوننا مع هواوي أن يتيح لنا بناء مجتمع طيران متصل، والارتقاء بقدراتنا على دعم الخدمات المتطورة التي تلبي احتياجات مستقبل النقل والمواصلات. وسيعود ذلك بالنفع على شركائنا وعملائنا الذين سيستفيدون من البنية التحتية المتطورة، بما يساعدهم على تقديم أرقى الخدمات المخصصة لعملائهم.

وقال جيري ليو: تدعم حلول هواوي عدداً من أبرز مشاريع المطارات في الإمارات، وتعد الشراكة الجديدة علامة بارزة أخرى في إطار حلولنا الرامية لدعم تطوير الاقتصادات الإقليمية بالاعتماد على أحدث التقنيات الرقمية المدعومة بالتصميم القوي للأمن السيبراني، من أجل معالجة المشكلات ذات الصلة، مثل برامج الفدية.

وسيرسي هذا المشروع معيارًا للمجتمعات الأخرى المتصلة لدعم توجهاتها للوصول إلى أهداف الرقمنة بسرعة في المنطقة.

وتتطلع دبي الجنوب لتطوير نظام نقل ذكي وديناميكي لنشر شبكة خاصة متصلة بالكامل وذات نطاق ترددي عالٍ، مع التوصل إلى زمن انتقال منخفض للتفاعلات الضخمة مع الأجهزة القائمة على تقنية هواوي.

وستستفيد دبي الجنوب أيضاً من خبرة هواوي من خلال تصميم مركز عمليات متكامل وبأعلى مستويات التطور لعمليات المراقبة والتحكم المركزية وحركة المرور والأمن وغيرها من الخدمات. وسيقوم الطرفان أيضًا باستكشاف حلول مبتكرة لدعم نظام نقل ذكي وحركة مرور مختلطة للمركبات ذاتية القيادة والمركبات التي تعتمد على السائق.

وفضلاً عن ذلك، ستبحث دبي الجنوب وهواوي إمكانية التعاون لتطوير منصة تدعم الذكاء الاصطناعي تكون مناسبة لمختلف أصحاب المصلحة، مثل الطيران والخدمات اللوجستية والتعليم والتدريب والترفيه والضيافة وغيرها من القطاعات للأغراض التشغيلية. وسيعمل الطرفان أيضًا على تطوير وتطبيق معايير دولية موحدة للأمن السيبراني لحماية مشاريع التحول الرقمي.

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