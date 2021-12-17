غرفة دبي تكرّم المشاركين بـبرنامج للمسؤولية المجتمعية

المصدر: دبي- البيان

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كرمت غرفة دبي الشركات الـ18 المشاركة في «برنامج المسؤولية المجتمعية لدعم وتوجيه وإرشاد الشركات 2021»، خلال حفلٍ افتراضي نظمته مؤخراً.

جاء ذلك في إطار جهودها لتحفيز الممارسات المستدامة من بيئة الأعمال في دبي، وتشجيع تبادل الخبرات والمعارف والتوجيه المهني بين شركات القطاع الخاص بالإمارة.

وشملت قائمة الشركات التي تم تكريمها والتي قدمت الإرشاد للشركات كجزء من البرنامج، كلاً من مشاريع العبار، وأرامكس، و«بي دي بي الدولية»، و«ذا كوربرت جروب»، والهلال للمشاريع، و«دو»، و«فيوتشر بايب للصناعات»، وشركة «كيموها إنتربرينيرز».

كما شملت قائمة الشركات المشاركة في البرنامج والتي تم تكريمها كلاً من «بي آر دبليو سوسايتي»، و«كوربرت بزنس سيرفسز»، و«درنك دراي»، وإليت تيك للتجارة العامة، و«مجموعة هيماتريكس»، ومركز منزل، و«مانجمنت سوليوشنز انترناشيونال»، و«ماي تاب»، و«هيرا للصناعة».

وحقق البرنامج أهدافه المتمثلة في مساعدة ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز نموها وأدائها، وتحديد وإزالة الصعوبات التي تواجهها، وبناء وتقوية كفاءات الأعمال الخاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. أما بالنسبة للشركات الكبيرة.

فقد ساعد البرنامج في دعم هذه الشركات للمساهمة في تطوير دبي، وتعزيز الروابط بين الشركات الكبيرة والشركات الصغيرة والمتوسطة، ومساعدة الشركات لتجاوز تأثيرات انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأشار الدكتور بلعيد رتاب، رئيس قطاع الأبحاث الاقتصادية والتنمية المستدامة في غرفة دبي إلى أن «برنامج المسؤولية المجتمعية لدعم وتوجيه وإرشاد الشركات» يوفر الدعم والتوجيه والإرشاد للشركات الصغيرة والمتوسطة للتغلب على الصعوبات التي تواجه أعمالهم، ومساعدتهم على التطور والنمو.

ولفت رتاب إلى أن فوائد البرنامج تتخطى مجرد مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في فترة معينة، بل يساهم البرنامج كذلك في تأسيس آلية متطورة مستقبلية للدعم المهني، ويحسن وينمي العلاقات بين مختلف مكونات القطاع الخاص من شركات صغيرة ومتوسطة وكبيرة.

مؤكداً أن البرنامج هو خطوة مهمة نحو قطاع خاص أكثر مسؤولية تجاه المجتمع والسوق وبيئة الأعمال. وباب التسجيل مفتوح الآن للشركات التي ترغب في المشاركة في البرنامج في دورته القادمة (كمرشدين ومشاركين).

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