المصدر: دبي - البيان

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- يجتمع مجلس إدارة شركة «المستثمر الوطني» في 21 ديسمبر الجاري، لمناقشة صفقة بيع شركة «فالكون انفسمنت».

- أعلنت شركة «التأمين فيدلتي المتحدة» تعديل الجدول الزمني لزيادة رأس المال، وتداول حقوق الأولية نظراً لتغيير مواعيد العمل في الدولة، على أن يكون تاريخ بدء تداول حقوق الاكتتاب بسوق أبوظبي في 19 ديسمبر الجاري، وآخر تاريخ لتداول حقوق الاكتتاب في 3 يناير المقبل، وتاريخ بدء الاكتتاب 28 ديسمبر الجاري، وتاريخ اغلاق الاكتتاب 10 يناير المقبل.

- وقّعت شركة «ريسبونس بلس القابضة» اتفاقية شراكة مع جامعة الإمارات، تمّ بموجبها تعيين الشركة كمزود رسمي لتقديم خدمات الرعاية الصحية، التي تشمل إدارة وتشغيل جميع العيادات الصحية الموجودة في الحرم الجامعي، على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع.

- أعلنت شركة «ميثاق للتأمين التكافلي» تقدمها بطلب أمام الجهات الحكومية المعنية، للموافقة على دخول الفرسان العليا للاستثمار شريكاً استراتيجياً بالشركة، مشيرة إلى أنها ستوافي السوق بكافة الموافقات التي ستصدر عن هذه الجهات فور الحصول عليها.

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