الأسهم تعود إلى المربع الأخضر بمكاسب 10 مليارات درهم

المصدر: أبوظبي- رامي سميح

ت + ت - الحجم الطبيعي

عادت الأسهم إلى دائرة المكاسب في ختام جلسة أمس، وربح رأسمالها السوقي ما يناهز 10 مليارات درهم، مدعوماً بمكاسب أسهم الاستثمار والاتصالات والبنوك، فيما ارتفعت السيولة إلى 8.2 مليارات درهم بعد تنفيذ صفقات على «اتصالات» و«ملتيبلاي».

وارتفع سوق دبي بنسبة 0.56% أو ما يعادل 18.33 نقطة، ليغلق عند 3273.19 نقطة مدعوماً بمكاسب أسهم الاستثمار والبنوك والنقل، فيما صعد سوق أبوظبي 0.42% توازي 37 نقطة، ليقفل عند 8856.1 نقطة بدعم رئيسي من مكاسب أسهم الاستثمار والاتصالات.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 8.18 مليارات درهم، موزعة بواقع 7.7 مليارات في أبوظبي و479.09 مليوناً في دبي، وجرى التداول على 2.09 مليار سهم، منها 1.88 مليار في أبوظبي، و208.6 ملايين في دبي، عبر تنفيذ 15093 صفقة.

وبحسب موقع سوق أبوظبي، شهد سهد «ملتيبلاي» تنفيذ 16 صفقة كبيرة، بقيمة 2.97 مليار درهم بسعر 2 درهم للسهم، فيما نشطت التداولات علي سهم «اتصالات» ليستقطب سيولة بنحو 2.7 مليار درهم.

سوق دبي

وعزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع البنوك 0.81% مع نمو «الإمارات دبي الوطني» 1.07% و«دبي الإسلامي» 0.72%، فيما استقر «جي اف اتش»، وانخفض «أملاك للتمويل» 0.28%، وارتفع قطاع الاستثمار 1.11%، على وقع صعود «دبي للاستثمار» 2.1%، و«شعاع» 0.42%، فيما انخفض «سوق دبي المالي» 0.39%.

وزاد قطاع النقل 0.56% مع ارتفاع «العربية للطيران» 2.04% و«الخليج للملاحة» 1.2%، فيما انخفض «أرامكس» 0.72%، ونزل قطاع العقار هامشياً بنسبة 0.02% مع تراجع «الاتحاد العقارية» 2.04% و«إعمار» 0.2%، فيما استقر «داماك» وارتفع «ديار» 0.21% و«إعمار للتطوير» 1.77%.

وتصدر «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً 185.8 مليون درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بسيولة 76.9 مليون درهم، ثم «دبي الإسلامي» 50.6 مليوناً، وحقق «دار التكافل» أكبر ارتفاع بنسبة 9.02%، فيما كان «الفردوس» الأكثر انخفاضاً بنسبة 10%.

سوق أبوظبي

ودعم صعود سوق أبوظبي ارتفاع قطاع الاتصالات 1.87% مع نمو «اتصالات» 1.93%، بينما انخفض «الياه سات» 1.45%، وزاد قطاع الاستثمار 1.44% بدعم ارتفاع «العالمية القابضة» 2.25% و«الواحة كابيتال» 1.12%، فيما انخفض «إشراق» 0.26% و«ألفا ظبي» 0.23% و«ملتيبلاي» 0.99%.

وانخفض قطاع البنوك 0.9% مع تراجع «أبوظبي الأول» 1.22%، فيما استقر «أبوظبي التجاري» و«أبوظبي الإسلامي»، ونزل قطاع الطاقة 0.95% بعد هبوط «أدنوك للحفر» 2.37% و«دانة غاز» 2.8%، فيما ارتفع «طاقة» 0.73% و«أدنوك للتوزيع» 0.47%، وهبط قطاع العقار 0.05%.

وتصدر «اتصالات» النشاط مستقطباً 2.7 مليار درهم، تلاه «العالمية القابضة» 463.7 مليون درهم، ثم «أبوظبي الأول» 399.28 مليون درهم. وحقق «رأس الخيمة للتأمين» أكبر ارتفاع بنسبة 7.69%، فيما كان «دواجن رأس الخيمة» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.75%.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز