200 مليون دولار تمويل مشترك لـ«الإمارات دبي الوطني ريت»

المصدر: (دبي- البيان)

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أعلنت شركة الإمارات دبي الوطني ريت إعادة تمويل ناجحة لديونها الحالية بالكامل من خلال تمويل مشترك بقيمة 200 مليون دولار أمريكي بنظام المرابحة متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية مع بنك الإمارات دبي الوطني وبنك دبي التجاري.

ونجحت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال، الذراع المصرفية الاستثمارية لبنك الإمارات دبي الوطني، في تجميع التمويل بصفتها مدير ترتيب الصفقة.

وتتكون تسهيلات شركة الإمارات دبي الوطني ريت المسحوبة من 45 مليون دولار من بنك ستاندرد تشارترد و150 مليون دولار من بنك المشرق.

وسيؤدي توحيد ديون الشركة في تمويل مشترك واحد إلى تحسين هيكل رأس المال الإجمالي لصندوق الاستثمار العقاري وتقليل تكلفة الاقتراض مستقبلاً.

يأتي التمويل في صورة تسهيلات لمدة 5 سنوات المعتمدة على الربح فقط. وتتضمن مقايضة العملات لتحسين معدلات الربح الإجمالية. ومن المرجح أن يؤدي تحسن هامش الربح إلى توفير أكثر من 7 ملايين دولار من تكاليف تمويل الإمارات دبي الوطني ريت على مدى فترة التسهيلات.

وستدعم الشروط المالية الأفضل أيضاً نسب تغطية الأرباح لشركة الإمارات دبي الوطني ريت .

وكذلك نسبة القروض إلى القيمة التي ستصبح أقل من 60٪ بموجب هذا التمويل الجديد. ونظراً لأن هذا التمويل قد تم توفيره عن طريق طرف ذي صلة، فقد اتخذت الإدارة الخطوات اللازمة لضمان امتثالها لجميع المتطلبات التنظيمية.

قال أنتوني تايلور، رئيس قسم العقارات بشركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول: إعادة تمويل ديوننا بالكامل، التي جاءت في الوقت المناسب، عبر تمويل جديد بشروط مالية أفضل خطوة رئيسية في تعزيز مركزنا المالي، بينما نبدأ في التخلص من الآثار السلبية التي فرضتها جائحة كوفيد-19.

ويسرنا أن نحصل على هذا الالتزام طويل الأجل من بنك الإمارات دبي الوطني وبنك دبي التجاري، حيث يقلل كثيراً من تكلفة الاقتراض ويعزز جهودنا في البحث عن المزيد من الفرص لتحقيق القيمة للمساهمين في المستقبل.

ونشكر بنكي ستاندرد تشارترد والمشرق على الدعم الذي قدماه لنا خلال السنوات الثلاث الماضية في ظل ظروف السوق الاستثنائية.

وقال أحمد القاسم، رئيس الأعمال المصرفية للشركات والمؤسسات في بنك الإمارات دبي الوطني: يسرنا تأدية دور رائد في تمكين شركة الإمارات دبي الوطني ريت من الحصول على شروط أفضل لديونها. واستفادت شركة الإمارات دبي الوطني ريت بشكل استباقي من ظروف السوق الحالية لتحسين مركزها.

كما ستعمل شراكتنا في هذه الصفقة معها على توفير تسهيل مخصص يتيح للشركة تحقيق أهدافها وتنفيذ استراتيجيتها. ويتميز صندوق الاستثمار العقاري بوضع جيد يتيح تقديم قيمة طويلة الأجل للمساهمين بفضل التعافي المستمر في قطاع العقارات.

وبلغ صافي قيمة الأصول لدى شركة الإمارات دبي الوطني ريت 164 مليون دولار (0.66 دولار أمريكي للسهم) كما في 30 سبتمبر، فيما بلغت قيمة المحفظة العقارية للشركة 346 مليون دولار.

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