«ماجد الفطيم» تدخل في شراكة مع «يلو دور إنيرجي» لتزويد فروع كارفور بطاقة نظيفة 100%

المصدر: دبي- البيان

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افتتحت شركة «ماجد الفطيم»، وشركة «يلو دور إنيرجي»، المتخصصة مجال الطاقة المستدامة للشركات والمصانع في منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا، محطة كارفور للطاقة الشمسية، بقدرة 17 ميغاوات، وذلك في شرق عمان في الأردن. وستوفر المحطة، الطاقة لـ 35 فرعاً من فروع كارفور موزعة في جميع أنحاء الأردن.

وتضم هذه المحطة أكثر من 49 ألفاً من ألواح الطاقة الشمسية، والتي تولد مليون كيلوواط / ساعة من الطاقة النظيفة سنوياً، أي ما يعادل تقليص انبعاثات الكربون عبر عمليات كارفور، بمقدار 300 ألف طن.

وقال إبراهيم الزعبي، الرئيس التنفيذي للاستدامة لدى شركة «ماجد الفطيم القابضة»: «يجب على القطاع الخاص إسراع الخطى والعمل بجد لتحقيق أثر بيئي مستدام وإيجابي وفق خطط عمل محددة، وهذا ما نطمح إليه بالتعاون مع شركائنا في «يلو دور إنيرجي»، حيث ينصب تركيزنا في «ماجد الفطيم» وكارفور الأردن نحو إرساء المعايير الخاصة بالأعمال المستدامة والمسؤولة والاكتفاء الذاتي، وهو ما ينعكس في استراتيجية المحصلة الإيجابية التي نعتمدها. سعداء بافتتاح هذه المحطة الضخمة للطاقة الشمسية في الأردن اليوم، وإتاحة الفرصة لعملائنا بأن يكونوا شركاء لنا في تحقيق هذه الطموحات، وذلك في كل مرة يتسوقون فيها من كارفور».

وقال نجيب حداد، مدير كارفور الأردن لدى «ماجد الفطيم للتجزئة»: «التعهد بتحقيق الاستدامة الذي قدمته شركة «ماجد الفطيم» ومعها كارفور التي تملكها وتديرها، لا يعرف حدوداً. وهو يشكل التزاماً راسخاً في كل المجتمعات التي نخدمها، بأن نكون شركة مواطنة مسؤولة تتطور باستمرار، وهذا التطور والنمو سيسمح لنا بتقديم المزيد لعملائنا. ويتطلب تعزيز هذا الالتزام جهود وطاقة مبدعينا، وشركائنا المميزين مثل «يلو دور إنيرجي» الشركة التي تشاركنا رؤيتنا في ريادة الأعمال المستدامة».

وقال روري مكارثي، المدير التنفيذي للمشاريع التجارية لدى «يلو دور إنيرجي»: «تفخر الشركة بدعم شركة «ماجد الفطيم» لتحقيق استراتيجية المحصلة الإيجابية التي تعتمدها. ونحن نهدف إلى توليد 200 ميغاواط من أصول الطاقة الشمسية بنهاية هذا العام. كما أنه يسعدنا أن نساهم بتوليد طاقة نظيفة لشركة «ماجد الفطيم» على امتداد السنوات العديدة المقبلة».

ستساهم محطة كارفور للطاقة الشمسية الجديدة في تحقيق أهدافها الرامية لتعزيز الكفاءة في استهلاك الطاقة وتغطية احتياجاتها من الطاقة بالاعتماد على الطاقة النظيفة، ما يخفض تكاليف الطاقة إلى النصف والمساهمة في تنشيط العديد من القطاعات الاقتصادية كالقطاع الهندسي وقطاع الإنشاءات وغيرها. ومن المتوقع رفع نسبة التغطية من الطاقة النظيفة إلى 42 فرعاً خلال الفترة القادمة.

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