«الإمارات العالمية للألمنيوم» تعيّن سيمون ستورسون رئيساً تنفيذياً لسلسلة التوريد وتطوير الأعمال

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، تعيين سيمون ستورسون في منصب الرئيس التنفيذي لسلسلة التوريد وتطوير الأعمال، وهو يعد منصباً جديداً في الشركة، ليعزز تركيزها على المشتريات المحلية وخطط التوريد.

وسيتبع ستورسون إدارياً، عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، بشكل مباشر، وسيكون عضواً من الإدارة التنفيذية للشركة. وانضم ستورسون إلى الشركة، قادماً من شركة نورسك هيدرو، حيث يشغل منصب نائب الرئيس الأول، ورئيس تطوير الأعمال والعمليات التجارية في قطاع أعمال البوكسيت والألومينا. ويمتلك ستورسون خبرة تزيد على 30 عاماً في صناعة الألمنيوم، خاصة في الأدوار القيادية، في مجالات المبيعات والتجارة والمشتريات.

وقال عبد الناصر بن كلبان الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «تنفق شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، مليارات الدولارات كل عام، على شراء السلع والخدمات، وذلك يوفر فرصاً غير محدودة، لمختلف الشركات والصناعات الجديدة، التي تقوم بتوريدها لنا، ما يسهم بشكل أكبر في النمو الاقتصادي للبلدان التي نعمل فيها. ونتوقع أيضاً أن يتم توفير هذه السلع والخدمات، وفقاً للمعايير البيئية والاجتماعية، والحوكمة التي نعمل بها مع مساهمينا. وأرحب بتعيين سيمون ستورسون في هذا المنصب الجديد المهم، لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم».

وأنفقت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكثر من 3,9 مليارات دولار لشراء السلع والخدمات في عام 2020، أُنفق ما يزيد على 1,7 مليار دولار منها، في الإمارات وجمهورية غينيا. وتهدف شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، إلى مضاعفة مساهمتها الاقتصادية في البلدان التي تعمل فيها، بحلول عام 2040، من خلال زيادة المشتريات المحلية، وتطوير قطاعات التوريد المحلية الجديدة.

وانضمت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، الشهر الماضي، إلى برنامج «القيمة الوطنية المضافة»، التابع لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والذي يهدف إلى زيادة نسبة السلع والخدمات التي تشتريها الشركات الإماراتية محلياً، والمساهمة في تحقيق الاستراتيجية الوطنية «مشروع 300 مليار»، لتنمية الصناعة الإماراتية.

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