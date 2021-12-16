جوائز أوتوميكانيكا دبي تُسلّط الضوء على التحوّلات الكُبرى في القطاع

المصدر: دبي- البيان

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شهدت فعاليات الدورة الأولى من جوائز أوتوميكانيكا دبي تكريم المتميّزين في قطاع خدمات ما بعد بيع السيارات في منطقة الشرق الأوسط في مركز دبي التجاري العالمي، وجرى الإعلان عن أسماء الفائزين بالجوائز في مُختلف الفئات، التي تشمل الاستدامة والسلامة والخدمة والتدريب والتنوع، وتستهدف المنتجات والأفراد والمؤسسات العاملة في القطاع في المنطقة.

وجاءت الجوائز لتسلط الضوء على التحوّلات الكُبرى في القطاع.

وأجرت لجنة تحكيم مكونة من 8 أعضاء بارزين تقييماً مُعمقاً لجميع المرشحين قبل الإعلان عن الفائزين، بعد أن شهدت المنافسة الأولية تسجيل 161 ترشيحاً، وصلت إلى 49 فقط بعد التصفيات، وذلك ضمن 19 فئة، بما فيها فئة مخصصة «للسيدات في قطاع خدمات ما بعد بيع السيارات».

وفازت الدكتورة ماجدة العزعزي، رئيسة مجلس إدارة إم جلوري القابضة، بجائزة «السيدات في قطاع خدمات ما بعد بيع السيارات»، وقالت خلال الحفل: أود إهداء هذه الجائزة لوطني الإمارات تعبيراً عن الامتنان الشديد، علماً بأنّ هذا النجاح يشكل منصة، ننطلق منها نحو تحقيق هدفنا في التحوّل إلى وجهة رائدة في قطاع السيارات. ولطالما واظبت على حضور فعاليات أوتوميكانيكا دبي، منذ عام 2013، كما حرصت على السفر لحضور مختلف نسخ المعرض حول العالم، وتُعد معارض أوتوميكانيكا من أهم الفعاليات في القطاع، لا سيما وأنّها تستقطب جمهوراً عالمياً متنوعاً، يشمل العملاء والمنتجين والمستهلكين، مما يُعزز حرصنا على حضورها على الدوام.

وبدوره، قال محمود غازي بيليكوزن، مدير عام معرض أوتوميكانيكا دبي: تحتفي هذه الجوائز بالتميّز والابتكار في قطاع خدمات ما بعد بيع السيارات، الذي يعيش مرحلة من التغييرات الجذرية والمبتكرة، فضلاً عن تسليطها الضوء على التنوع الأكبر الذي بات يُميز المواهب العاملة في القطاع.

وتابع: يُسلط إدراج هذه الجوائز ضمن أجندة الدورة الثامنة عشرة من معرض أوتوميكانيكا دبي الضوء على مدى نُضج القطاع. وواجهت لجنة التحكيم المرموقة، والتي تضم أشخاصاً يتمتعون بخبرات تتجاوز في مجموعها قرنين من الزمن، تحدياً فريداً في تقييم المتنافسين نظراً لارتفاع مستوى المنافسة. وتُعتبر الجوائز، التي ستتحول إلى فعالية سنوية، مؤشراً لمدى التطور، الذي يُحرزه القطاع في المنطقة.

ظهر بوضوح مستوى النُضج الذي وصل إليه القطاع في المنطقة على امتداد الصالات الثماني، التي استضافت أوتوميكانيكا دبي في مركز دبي التجاري العالمي على مدى أسبوع كامل، حيث تستعرض أكثر من 500 جهة عارضة من 47 دولة أحدث الابتكارات في القطاع، لا سيما تلك التي تتماشى مع اللوائح التنظيمية الخضراء الجديدة، وتنسجم مع التوقعات الكبيرة للعملاء.

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