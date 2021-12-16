«عزيزي» تحرز تقدماً سريعاً في مشروع ريفيرا

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت شركة عزيزي وصول المراحل الأربع من مشروع ريفيرا الهائل البالغة كلفته 12 مليار درهم إلى مراحل متقدمة جديدة. واستوحي هذا المجمع السكني والتجاري من البيئة الفرنسية المتوسطية، ويتم تطويره في مدينة محمد بن راشد،. واكتملت المرحلة الأولى الآن بنسبة 85%، والمراحل الثانية والثالثة والرابعة بنسب 80% و50% و20% على التوالي.

وعند اكتماله، سيوفر المشروع ما يقرب من 16,000 وحدة موزعة على 71 مبنى سكنياً متوسط الارتفاع، إضافة إلى منطقة متكاملة واسعة لأنشطة التجزئة. وسيستمتع المقيمون بإطلالات على الواجهة البحرية، ومساحات خضراء شاسعة، والعديد من المرافق التي تعزز نمط الحياة، بما في ذلك البحيرة التي يبلغ طولها 2.7 كيلومتر.

وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير العقاري: «يسعدنا الإعلان عن التقدم المحرز في ريفيرا، حيث تتواصل أعمال البناء بسرعة أكبر من أي وقت مضى».

ويتميز ريفيرا بوجود ثلاث مناطق، وهي: بوليفارد التجزئة الواسع، والممشى حول البحيرة، حيث تنتشر هناك المطاعم والمحلات، و«لو جاردين»، المساحة الاجتماعية الواسعة الخضراء.

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