سوق مدينة جميرا يفتتح وجهة «ستريت دايفرجنز»

المصدر: دبي- البيان

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أعلن سوق مدينة جميرا تحديد الموعد الرسمي لافتتاح «ستريت دايفرجنز»، أحدث وجهات الترفيه وتناول الطعام في دبي.

وترتكز فكرة تأسيس وجهة «ستريت دايفرجنز» على مبادئ التنوع والشمولية ودعم التجارب الترفيهية غير المألوفة، والتي تقام في الهواء الطلق، ضمن مدرج في سوق مدينة جميرا يستضيف باقة متميزة من التجارب، التي تتنوع بين العروض المسرحية وأشهى المأكولات الآسيوية والمشروبات العالمية.

ويتولى نخبة من فناني عروض الأداء والقادمين من ثلاث قارات مختلفة تقديم عروض «ستريت دايفرجنز» اليومية، والتي تقام كل 30 دقيقة بين الساعة 5 مساء و12:30 بعد منتصف الليل.

وتتكامل باقة عروض الأداء المتميزة مع قائمة الطعام المتنوعة، التي تقدمها «ستريت دايفرجنز».

حيث تشمل قائمة المقبلات أطباق الدجاج المقلية على الطريقة الكورية، والروبيان المغمور بصلصة دينامايت، والكالاماري المقرمش؛ بينما تضم قائمة الوجبات الرئيسية أطباق الدجاج المحلاة والحامضة، وأطباق كاري لاكسا بالدجاج والروبيان، ودجاج كاتسو، واللحم البقري المتبل بالفلفل الأسود، وتشمل قائمة الحلويات الأرز المحلى مع المانجو على الطريقة التايلندية وموس شوكولاته مع الميسو.

وقال فيرو بولي، مؤسس ستريت دايفرجنز: «تشكل «ستريت دايفرجنز» مفهوماً مميزاً. ونهدف من خلال هذا المفهوم إلى تقديم تجارب غير مسبوقة في دبي، حيث ندمج تجارب الترفيه وتناول الطعام مع أرقى عروض الأداء من خلال مجموعة واسعة من العروض الفنيةـ

التي تقام في جميع أنحاء الموقع. وتوفر «ستريت دايفرجنز» تجاربها الترفيهية الغامرة ضمن واحدة من أشهر الوجهات المفضلة في دبي».

وتعتزم «ستريت دايفرجنز» مواصلة تحديث قائمة عروضها الحية من خلال إضافة مجموعة من المواضيع الموسمية والاحتفالية إلى باقاتها من عروض الأداء اليومية، حيث سيشكل موسم الأعياد الموضوع الرئيسي لقائمة عرض شهر ديسمبر.

وتتاح الفرصة أمام الضيوف أيضاً للاستفادة من مجموعة واسعة من باقات العروض الترويجية، التي تقام بين الساعة 4:00 عصراً و7:00 مساء، وبين الساعة 5:00 و8:00 مساء.

كما توفر «ستريت دايفرجنز» تشكيلة واسعة ومميزة من السلع والملابس لعشاق الأزياء والموضة، والتي تضم حالياً مجموعة من قمصان تي شيرت والقلنسوات لنخبة من العلامات التجارية المرموقة. وتفتح وجهة «ستريت دايفرجنز» في سوق مدينة جميرا أبوابها أمام الزوار حالياً من الساعة 12 ظهراً ولغاية الساعة 3 بعد منتصف الليل.

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