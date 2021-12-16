رئيس تنفيذي جديد لبنك رأس الخيمة الوطني

المصدر: رأس الخيمة- البيان

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عيّن مجلس إدارة بنك رأس الخيمة الوطني رحيل أحمد رئيساً تنفيذياً جديداً. وينضم رحيل إلى بنك رأس الخيمة الوطني في 3 يناير 2022 وسيتولى مهام منصب الرئيس التنفيذي خلال الربع الأول 2022، بعد انتهاء فترة التسليم المحددة، خلفاً لبيتر إنجلاند، الذي سيتقاعد في أستراليا بعد أن قاد البنك بنجاح لأكثر من 8 أعوام.

ويعد رحيل أحمد مصرفياً متمرساً وقائداً في التغيير ويتمتع بخبرة مصرفية واسعة تتجاوز 30 في أوروبا، آسيا، الشرق الأوسط وأفريقيا. وشغل مناصب تنفيذية عليا في ستاندرد تشارترد وسيتي جروب وباركليز، كما شغل منصب عضو مجلس إدارة في شركات لستاندرد تشارترد وباركليز.

وينضم رحيل إلى بنك رأس الخيمة الوطني من باركليز المملكة المتحدة حيث كان عضواً في اللجنة التنفيذية ورئيس المنتجات والتحليلات، ومسؤولاً عن الإستراتيجية والأداء التجاري للمنتجات المصرفية للأفراد. ولا يُعد رحيل غريباً عن دولة الإمارات، فقبل انضمامه إلى باركليز، شغل رحيل من مقره في دبي مع بنك ستاندرد تشارترد منصب الرئيس الإقليمي للخدمات المصرفية للأفراد لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وبصفته الرئيس التنفيذي الجديد للبنك، يهدف رحيل إلى تعزيز رؤية بنك رأس الخيمة الوطني من خلال تطوير وتنفيذ استراتيجيات ستمكّن البنك من زيادة الربحية وكسب حصة أكبر في السوق في بيئة تتسم بسرعة تغيّر توقعات العملاء؛ بينما نطمح إلى أن نكون الأفضل في إشراك العملاء.

وقال محمد عمران الشامسي، رئيس مجلس إدارة بنك رأس الخيمة الوطني: سعداء بانضمام رحيل إلى البنك، فهو يتميّز بكونه متعدد المهارات ومصرفياً متمرّساً، وينضم إلينا من بنك باركليز في المملكة المتحدة. ويتمتع رحيل بنهج استراتيجي مصحوب بالتركيز في التفاصيل.

ويمتلك القدرة على قيادة فرق عالية الأداء. ونحن على ثقة من أنه سيساعد في تعزيز وزيادة تواجد مصرفنا في الإمارات، وخصوصاً في رأس الخيمة.

ونغتنم هذه الفرصة لنشكر بيتر إنجلاند على قيادته لبنك رأس الخيمة الوطني لأكثر من 8 أعوام. وخلال تلك الفترة وتحت قيادته، نما البنك وازدهر بشكل ملحوظ. ومساهمة بيتر انجلاند في تحقيق الربحية المستدامة وتنوع تدفقات الإيرادات والحوكمة المؤسسية الرشيدة، جديرة جداً بالثناء. ونتمنى له كل التوفيق في مساعيه المستقبلية.

وقال رحيل أحمد: شرّفني مجلس الإدارة باختياري لمهمة قيادة بنك رأس الخيمة الوطني للمرحلة التالية من النمو والتحول. ويشتهر بنك رأس الخيمة الوطني بالابتكار والتركيز على العملاء.

وأتطلّع قدماً إلى الفرص المتاحة أمامنا لدعم العملاء والأعمال التي نخدمها بشكل أكثر تأثيرًا. ويتمثل جزء كبير من مهمتي في تمكين فريقنا من تقديم منتجات وخدمات مبتكرة إلى السوق بسرعة، وبالتالي تعزيز مكانتنا في الإمارات عموماً وفي رأس الخيمة بصفة خاصة.

ونهدف إلى القيام بذلك من خلال توفير منتجات وخدمات هي «ببساطة الأفضل» من خلال الاستفادة من القوة المشتركة لزملائي البارعين والتكنولوجيا الرقمية والتحليلات المتقدمة، المصحوبة بأعلى معايير الحوكمة المؤسسية.

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