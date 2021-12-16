«منطقة عجمان الحرة» توقع اتفاقية تعاون مع «الحباي دي كيه إتش»

المصدر: عجمان- البيان

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أعلنت «منطقة عجمان الحرة»، إبرام اتفاقية تعاون مع «الحباي دي كيه إتش»، المركز المتخصص بإجراء الفحوصات الطبية لأغراض الحصول على الإقامة.

وترسم الاتفاقية إطاراً للتعاون بين الجانبين، في مجال خدمات الفحص الطبي والخدمات اللاحقة بها، لصالح شركاء أعمال منطقة عجمان الحرة، استكمالاً لمتطلبات الحصول على الإقامة.

وتأتي هذه الخطوة، استمراراً لنهج المنطقة الحرة في توسيع نطاق تعاونها مع مُختلف مزودي الخدمات، والمؤسسات والشركات الحكومية والخاصة، في سبيل تعزيز تكامل آليات تقديم الخدمات، وتسهيل رحلة المستثمر الأجنبي، والارتقاء بالقيمة المضافة للخدمات والحلول التي توفرها المنطقة الحرة لشركاء الأعمال، وتسريع وتيرة إنجاز إجراءات تأسيس الأعمال، والتأمين الصحي، والتأشيرات، وترخيص الأنشطة التجارية.

وأوضح المهندس علي السويدي مدير عام منطقة عجمان الحرة، أن الشراكة الجديدة، تستهدف زيادة سلاسة ومرونة خطوات تأسيس الأعمال، والحصول على تأشيرات الإقامة، وتوفير المزيد من المزايا والخيارات التنافسية للفحوصات الطبية، بالتعاون مع «الحباي دي كيه إتش».

وشدَّد على أن منطقة عجمان الحرة، ستواصل العمل على تطوير آفاق التعاون والشراكات المؤسسية، بما يعزز سرعة وكفاءة تنفيذ الخدمات المقدمة للمُستثمرين وأعضاء مُجتمع الأعمال، ويُسهم في الارتقاء بجاذبية وتنافسية بيئة الأعمال المحلية، وزيادة زخم أنشطة التجارة والأعمال، ويدعم فرص نمو الشركات، وتوسعها انطلاقاً من المنطقة الحرة.

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