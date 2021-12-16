مصرف الإمارات للتنمية يحصد جائزة أفضل ممكّن لبيئة الأعمال

المصدر: أبوظبي- البيان

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فاز مصرف الإمارات للتنمية، بجائزة «أفضل ممكّن لبيئة الأعمال» لسنة 2021 خلال حفل توزيع جوائز «انتربرايز أجيليتي» الذي نظمته «مجلة رواد الأعمال» بنسختها المخصصة لمنطقة الشرق الأوسط.

وجاءت الجائزة تقديراً للدور الحيوي الذي يقدمه مصرف الإمارات للتنمية لصالح بيئة الأعمال في الإمارات، وأدائه المرن الذي انعكس زيادة في مرونة بيئة الأعمال في الدولة، إلى جانب ما يقدمه لصالح دعم ريادة الأعمال والابتكار والقيمة الوطنية المضافة في الدولة بما يزيد من الجاذبية العامة لبيئة الأعمال الإماراتية.

وتسلم أحمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، الجائزة خلال الفعالية التي نُظّمت في فندق سوفيتل دبي، جزيرة النخلة.

وقال أحمد النقبي: جائزة أفضل ممكّن لبيئة الأعمال تمثل لنا تكريما رفيع المستوى من مؤسسة مرموقة للدور الذي يلعبه المصرف ومساهماته المميزة والواضحة في بيئة الأعمال بدولة الإمارات واقتصادها على نطاق عام.

وقد حرص المصرف منذ إطلاق استراتيجيته الجديدة مطلع العام الحالي على وضع المرونة في الأداء على رأس أولوياته من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية والنوعية التي نتطلع إليها، والتي ستعود بأعلى قدر ممكن من القيمة المضافة لأصحاب المصلحة لدينا.

وأضاف: تزيد الجوائز الممنوحة لنا، على غرار هذه الجائزة المرموقة، عزيمتنا على تنفيذ مهامنا وتحقيق أثر اقتصادي طويل الأمد في دولة الإمارات باعتبارنا محركاً رئيسياً من محركات أجندة التنويع الاقتصادي في الدولة.

وتكرم جوائز «انتربرايز أجيليتي» سنوياً أبرز المؤسسات والشخصيات الداعمة والراعية لمسيرة الابتكار في مختلف القطاعات بمنطقة الشرق الأوسط. وتخضع الجوائز لمعايير الإنتاج الخاصة بشركة BNC الإعلامية، الناشر الرسمي لـ«مجلة رواد الأعمال» بنسختها المخصصة لمنطقة الشرق الأوسط.

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