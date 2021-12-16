«نخيل» تستضيف أكبر مهرجان تايلاندي بدبي في «سوق المرفأ»

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يستضيف «سوق المرفأ» في «جزر ديرة»، أحدث الأسواق الجديدة على الواجهة البحرية لدبي، الذي تديره «نخيل»، أكبر مهرجان تايلاندي، بالتعاون مع سفارة تايلاند في أبوظبي، والقنصلية التايلاندية في دبي، والمركز التجاري التايلاندي وهيئة السياحة التايلاندية، مع الأخذ في الاعتبار، أن الدخول إلى هذا الحدث الذي يقام في الفترة حتى 18 ديسمبر، مجاني.

ويعد المهرجان الذي يزخر بالعديد من الأنشطة، من الساعة 2 بعد الظهر ولغاية الساعة 10 ليلاً، فرصة مثالية للزوار لعيش التجربة الثقافية التايلاندية بأسلوب مختلف كلياً، وتذوّق المأكولات التقليدية الأصلية، فضلاً عن خوض تجربة العروض الثقافية، وفنون الطبخ، والمشاركة في حلقات خاصة بفن النحت. ويشمل المهرجان أيضاً، مباريات في عروض الملاكمة التايلاندية، إضافة إلى إقامة سوق شامل، يتضمن سلعاً ومنتجات متعددة، تشمل فئات متنوعة، وبأسعار معقولة.

وقال عمر خوري مدير إدارة الأصول في «نخيل»: المهرجان التايلاندي في سوق المرفأ، يأتي انعكاساً لالتزامنا بتعزيز التجارب المتعددة الثقافات على نطاق واسع. ويمثل هذا المهرجان، فرصة ممتازة للتفاعل مع العملاء، وكذلك استعراض الجوانب الثقافية التايلاندية، ليختبرها المقيمون في دولة الإمارات. ونتطلع إلى الترحيب بالزوار، لكي يخوضوا تجربة قيّمة، تجعلهم يختبرون المذاقات التايلاندية، وسط أجواء غنية بالترفيه والتسوق.

وقال وارافوث بوابينيا سفير تايلاند لدى الإمارات: يسعدنا أن نتعاون مع نخيل، من أجل إقامة أكبر مهرجان تايلاندي على الإطلاق تشهده دبي. ويعد سوق المرفأ، وجهة مثالية لاستضافة أنشطة بهذا الحجم، ما يدّل على بنيته التحتية القوية، وموقعه وأوجهه المتعددة الثقافات. ونحن على يقين بأن الزوار سيجدون المهرجان التايلاندي ممتعاً للغاية، كما أننا على أتم الاستعداد لاستضافتهم.

يُشار إلى أن أكثر من 800 متجر فتح أبوابه حالياً في سوق المرفأ، ومن المقرر أن ينضم إليها 300 متجر آخر، بحلول آخر الشهر الجاري، علماً بأن ساعات العمل تبدأ من الساعة 10 صباحاً، وتستمر لغاية الساعة 10 ليلاً، من يوم الأحد وحتى يوم الأربعاء، في حين تبدأ من الساعة 2 بعد الظهر، ولغاية الساعة 12 عند منتصف الليل، يوم الجمعة، ومن الساعة 10 صباحاً ولغاية 12 عند منتصف الليل، يومي الخميس والسبت.

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