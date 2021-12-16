الإمارات وتايلند تبحثان سبل تعزيز التعاون في مجالات العمل

المصدر: وام

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بحث معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين ومعالي سوشارت شوم كلين وزير العمل في مملكة تايلند سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مجالات العمل.

وأكد الجانبان - خلال اللقاء الذي عقد مؤخرا في ديوان الوزارة في دبي - الحرص المشترك على تطوير آفاق التعاون بما يعزز من مشاركة العمالة التايلاندية في سوق العمل بالدولة بالشكل الذي يلبي احتياجات القطاع الخاص وبما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين.

حضر اللقاء سعادة سيف السويدي وكيل الوزارة لشؤون الموارد البشرية وسعادة وورافوث بوابينيا سفير مملكة تايلاند لدى الدولة وعدد من المسؤولين من الجانبين.

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