وزارة المالية: 13,978 مستثمراً بحرينياً في الشركات المساهمة العامة بالإمارات

المصدر: وام

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أكدت وزارة المالية حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون المشترك مع مملكة البحرين الشقيقة في جميع المجالات والذي يظهر من خلال الأرقام والبيانات الاحصائية لعام 2020 إذ تؤكد دولة الإمارات دعمها الدائم لتعزيز آفاق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين بما يحقق مزيدا من الازدهار والتقدم لمستقبل مستدام.

وأوضحت الوزارة - في تقرير خصت به وكالة أنباء الإمارات "وام" بمناسبة اليوم الوطني البحريني الـ 50 - أن حجم التبادل التجاري بين الإمارات والبحرين في عام 2020 بلغ 20.1 مليار درهم ما يجسد قوة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين ويعزز مسيرة التنمية المستدامة في البلدين.

وأضافت الوزارة أن عدد المستثمرين البحرينيين في الشركات المساهمة العامة المسجلة لدى هيئة الأوراق المالية والسلع بلغ 13,978 مستثمرا بحرينيا في حين يبلغ عدد رخص الأنشطة الاقتصادية الممنوحة للمواطنين البحرينيين في الإمارات لعام 2020 نحو 331 رخصة.

وأوضحت وزارة المالية أن صفقات العقارات في الدولة واصلت تسجيل معدلات أداء جيدة مستقطبة المزيد من المستثمرين البحرينيين الراغبين بدخول السوق العقاري الإماراتي حيث بلغت قيمة الصفقات العقارية للمواطنين البحرينيين في الإمارات خلال العام 2020 أكثر من 228 مليون درهم في حين بلغ عدد مالكي العقارات من المواطنين البحرينيين في الإمارات 237 مواطنا بحرينيا في عام 2020.

وذكرت الوزارة أن عدد الطلاب البحرينيين المسجلين في مدارس التعليم العام في الإمارات "جميع المراحل" 497 طالبا بحرينيا في عام 2020.

وأوضحت الوزارة أن عدد نزلاء فنادق دولة الإمارات من مواطني مملكة البحرين لعام 2020 بلغ 42,588 مواطنا بحرينيا بينما بلغت الرحلات الأسبوعية لشركات الطيران البحرينية إلى دولة الإمارات 11 رحلة أسبوعية على مدار العام 2020.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد الأفراد من مواطني مملكة البحرين الذين تم علاجهم في المستشفيات والمستوصفات الحكومية الإماراتية بلغ 8,597 مواطنا بحرينيا لعام 2020.

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