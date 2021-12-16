طيران الإمارات بكامل طاقتها إلى بريسبن الآن وإلى بيرث في فبراير

المصدر: البيان

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أعلنت طيران الإمارات عن تعزيز طاقتها على الرحلات بين دبي وبريسبن في ولاية كوينزلاند اعتباراً من اليوم (16 ديسمبر)، وذلك إثر تخفيف القيود الحكومية على السفر الدولي بعد أن حققت أستراليا هدفها بالوصول إلى 80% معدل تطعيم بجرعتين. كما ستعمل رحلات طيران الإمارات بكامل طاقتها بين دبي وبيرث في ولاية أستراليا الغربية اعتباراً من 5 فبراير (شباط) 2022.

ومع عودة الرحلات الدولية إلى كوينزلاند بكامل طاقتها، يمكن للرحلة "ئي كيه 430" من دبي إلى بريسبن أن تحمل أكثر من 350 راكباً، حيث تعمل بطائرة بوينج 777-300ER بتقسيم الدرجات الثلاث. كما سترفع طيران الإمارات طاقتها الأسبوعية على خط دبي/ بريسبن إلى خمس مرات أسبوعياً، وذلك اعتباراً من 1 يناير (كانون الثاني) 2022، مع إمكانية المزيد تماشياً مع نمو الطلب.

وسوف ترفع طيران الإمارات طاقتها على خط دبي/ بيرث بزيادة عدد الرحلات "ئي كيه 420/ 421" إلى خمس مرات أسبوعياً لاستيعاب مزيد من المواطنين الأستراليين والمقيمين العائدين إلى بلادهم وكذلك المسافرين الدوليين الذين يخططون لزيارة ولاية أستراليا الغربية.

ولن يحتاج الأجانب المؤهلون المسافرون إلى بريسبن إلى دخول الحجر الصحي في مرافق الدولة ويمكنهم الآن عزل أنفسهم في المنزل بناءً على سلسلة من متطلبات حكومة كوينزلاند. كما أن المسافرين الملقحين الذين يصلون إلى بيرث لن يخضعوا للحجر الصحي أيضاً، لكن سيُطلب منهم اتباع إرشادات أستراليا الغربية بشأن وصول الركاب الدوليين مع إثبات التطعيم الكامل.

ورحّب باري براون، نائب رئيس عمليات طيران الإمارات التجارية في أستراليا، بزيادة الطاقة إلى بريسبن وبيرث في سياق عودة السفر الدولي في جميع أنحاء البلاد. وقال: "مع النمو المستمر في الطلب على السفر الدولي، فإن طيران الإمارات توفر مزيداً من الخيارات للأستراليين المؤهلين الذين يتطلعون إلى العودة إلى ديارهم والاجتماع مع أحبائهم. ويتزامن ذلك مع احتفالنا بمرور 25 عاماً على إطلاق عملياتنا في أستراليا، وكذلك تعزيز خدماتنا إلى سيدني وملبورن بإعادة طائرات A380 الرائدة لخدمة عملائنا الذين يسافرون من وإلى نيو ساوث ويلز".

متطلبات السفر إلى بريسبن

للصعود على رحلات طيران الإمارات إلى بريسبن، ينبغي أن يكون المسافرون مواطنين أستراليين أو مقيمين دائمين أو أحد أفراد الأسرة المباشرين، وتقديم شهادة تطعيم كامل بلقاح "كوفيد-19" معتمد من "إدارة المنتجات العلاجية TGA"، ونتيجة سلبية لاختبار "كوفيد-19" في غضون ثلاثة أيام من تاريخ المغادرة من وجهتهم الدولية.

وللوفاء بمتطلبات الحجر الصحي المنزلي التي فرضتها السلطات في كوينزلاند، يجب على الركاب الخضوع لاختبارات PCR إضافية في اليوم الأول والثاني عشر من مدة الحجر الصحي، وفي أي وقت آخر أثناء الحجر الصحي عند ظهور أعراض "كوفيد-19".

وينبغي على المسافرين المؤهلين، قبل دخول كوينزلاند، التقدم بطلب تسجيل الوصول إلى كوينزلاند Queensland International Arrivals Registration والحصول عليه، بالإضافة إلى تقديم إعلان السفر إلى أستراليا Australia Travel Declaration.

تخفيف قيود السفر إلى بيرث

أتاح تخفيف أستراليا الغربية القيود على المسافرين الدوليين المطعمين دخول بيرث من دون الحاجة إلى الحجر الصحي عند الوصول. وينبغي على الركاب تقديم نتيجة سلبية لاختبار "كوفيد-19" مع صلاحية 72 ساعة قبل المغادرة إلى بيرث. كما ينبغي أيضاً تقديم شهادة تطعيم كامل بلقاح معتمد من "إدارة المنتجات العلاجية TGA"، بالإضافة إلى التقدم للحصول على تصريح G2G Pass قبل السفر.

وتشترط قوانين أستراليا الغربية على الركاب الدوليين القادمين إجراء اختبار "كوفيد-19" في غضون 48 ساعة من الوصول، وبعد 6 أيام من الوصول إلى بيرث.

وتوفر صفحة متطلبات السفر travel requirements على www.emirates.com، تفاصيل حول متطلبات الدخول إلى أستراليا، ومتطلبات اختبار "كوفيد-19" قبل المغادرة والوثائق الإلزامية. كما يتعين على العملاء التحقق من متطلبات الأهلية المعمول بها قبل الحجز لأنها عرضة للتغيير من قبل الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات الأسترالية.

يذكر أن طيران الإمارات واصلت تشغيل خدماتها خلال انتشار الجائحة، على الرغم من التحديات التي فرضتها القيود، ووفرت سبل السفر لأكثر من 93000 أسترالي كانوا عالقين في الخارج. كما حافظت عبر خدمات الشحن على حركة البضائع الأساسية والروابط التجارية الحيوية بين أستراليا والعالم من دون انقطاع، وقدّمت دعماً لا يقدر بثمن للشركات الأسترالية خلال الظروف الصعبة.

وعادت طائرات الإمارات A380 إلى أجواء أستراليا منذ مطلع ديسمبر الجاري، حيث تعمل الطائرة بين دبي وسيدني. كما قدمت طيران الإمارات خدمة يومية من دبي إلى ملبورن هذا الشهر أيضاً ووفرت أكثر من 1000 مقعد إضافي أسبوعياً بين المدينتين.

وتتيح شراكة الرمز بين طيران الإمارات وكوانتاس لعملاء الناقلتين الوصول إلى شبكة واسعة من الوجهات. وبالإضافة إلى أكثر من 120 وجهة تخدمها طيران الإمارات، يمكن لعملائها حالياً الوصول إلى نحو 30 وجهة أسترالية من خلال تلك الشراكة، بينما يمكن لعملاء كوانتاس السفر على رحلات طيران الإمارات إلى دبي، والمتابعة إلى أكثر من 50 مدينة في أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتعمل رحلات طيران الإمارات حالياً إلى سيدني وملبورن وبريسبن وبيرث، بالإضافة إلى أكثر من 120 وجهة في القارات الست.

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