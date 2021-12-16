تراجع أسواق الأسهم بضغوط جني الأرباح

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

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هبطت أسواق الأسهم المحلية بنحو طفيف في ختام جلسة أمس، إثر تعرضها لعمليات جني أرباح جزئية مستحقة بعد وتيرة مكاسب متتالية دامت لنحو 10 جلسات في سوق دبي المالي، فيما اتجهت المؤسسات لاقتناص الفرص وضخت نحو 90 مليون درهم كمحصلة شراء في السوقين.

وانخفض سوق دبي 0.65% ليصل إلى 3254.86 نقطة مع نزول أسهم العقار والنقل والاستثمار والبنوك والتأمين والخدمات، فيما تراجع سوق أبوظبي 0.26% ليغلق عند 8819 نقطة مدفوعاً بهبوط أسهم البنوك والعقار والاتصالات والتأمين والخدمات والطاقة.

سوق دبي

وضغط على سوق دبي انخفاض قطاع البنوك 1% مع تراجع «دبي الإسلامي» 1.07% و«الإمارات دبي الوطني» 1.06% و«جي إف إتش» 0.81% و«أملاك» 0.7%. وهبط قطاع العقار 0.2%، مدفوعاً بتراجع «الاتحاد العقارية» 1.44% و«إعمار للتطوير» 0.22% و«إعمار العقارية» 0.2%، بينما استقر «داماك»، وارتفع «ديار» 0.41%.

وتراجع قطاع الاستثمار 1.2% بعد انخفاض «دبي للاستثمار» 1.04% و«سوق دبي المالي» 1.52% و«شعاع كابيتال» 0.55%، ونزل قطاع النقل 0.64%.

وتصدر «إعمار العقارية» النشاط بسيولة 164.8 مليون درهم، تلاه «سوق دبي المالي» 28.36 مليونا، ثم «ديار» 26.74 مليوناً. وحقق «الرمز» أكبر ارتفاع بنسبة 14.28%، فيما كان «دار التكافل» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.63%. واتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار 13.3 مليون درهم، فيما مال المستثمرون الأجانب نحو التسييل.

سوق أبوظبي

وتأثر سوق أبوظبي بانخفاض قطاع البنوك 0.38% مع تراجع «أبوظبي الأول» 0.3% و«أبوظبي التجاري» 0.23% و«أبوظبي الإسلامي» 1.43%، ونزل قطاع العقار 0.5%. ونزل قطاع الاتصالات 0.27% . وانخفض قطاع الطاقة 0.87%. وارتفع قطاع الاستثمار 0.1% .

وهيمن «أبوظبي الأول» على النشاط مستقطباً 388.4 مليون درهم، تلاه «العالمية القابضة» 343.57 مليون درهم، ثم «اتصالات» 261.7 مليونا. وحقق «بلدكو» أكبر ارتفاع بنسبة 7.69%، فيما كان «البنك التجاري الدولي» الأكثر انخفاضاً بنسبة 10%. واتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار 114 مليون درهم، فيما مال المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو التسييل.

سيولة

استقطبت الأسهم سيولة بنحو 2.1 مليار درهم، منها 1.72 مليار في أبوظبي و387.4 مليوناً في دبي. وجرى تداول 443.17 مليون سهم، موزعة بواقع 217.6 مليوناً في أبوظبي و225.57 مليوناً بدبي، عبر تنفيذ 14.13 ألف صفقة.

إفصاحات

● أعلنت شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء تعيين نورهان عبد الرحمن بوظيفة المدير المالي للشركة، وتعيين أحمد جمال أمين سر مجلس الإدارة. كما أعلنت الموافقة على إنهاء خدمات أسامة أبو بكر المراقب الداخلي للشركة.

● أعلنت شركة «ريسبونس بلس القابضة» أن شركة «أوكيو ميد كلينك» التابعة لها وقعت اتفاقية خدمات مع شركة الصين لهندسة البترول والبناء (سيبك) من أجل تقديم خدمات طبية.

● وافق مجلس إدارة «الشارقة للتأمين» في اجتماعه الذي عقد أمس على تجديد اتفاقيات إعادة التأمين.

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