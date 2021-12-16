1.4 مليار درهم تصرفات العقارات في دبي

المصدر: (دبي - وام)

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، 1.4 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 353 مبايعة بقيمة 866.99 مليون درهم، منها 50 مبايعة للأراضي بقيمة 199.66 مليون درهم، و303 مبايعات للشقق والفلل بقيمة 667.33 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 36 مليون درهم، في منطقة البرشاء الأولى، تلتها مبايعة بقيمة 11 مليون درهم، في منطقة الحبية الثالثة.

وتصدرت جبل علي الأولى، المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 19 مبايعة بقيمة 55 مليون درهم، وتلتها منطقة وادي الصفا 5، بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 27 مليون درهم.

وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 71 مليون درهم بمنطقة ند حصة، كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 15 مليون درهم، في منطقة برج خليفة.

تصدرت مرسى دبي، المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 43 مبايعة بقيمة 89 مليون درهم، وتلتها منطقة برج خليفة، بتسجيلها 32 مبايعة بقيمة 93 مليون درهم، والثالثة وادي الصفا 5، بتسجيلها 32 مبايعة بقيمة 62 مليون درهم.

وسجلت الرهونات 541.45 مليون درهم، منها 15 رهن أراضٍ بقيمة 411.99 مليون درهم، و42 رهن فلل وشقق بقيمة 129.46 مليون درهم، أهمها بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 268 مليون درهم، وأخرى في منطقة البرشاء جنوب الثانية بقيمة 135 مليون درهم. وتم تسجيل 10 هبات بقيمة 14.55 مليون درهم، أهمها بمنطقة الثنية الخامسة بقيمة 5 ملايين درهم، ورهن في منطقة مرسى دبي بقيمة 4 ملايين.

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