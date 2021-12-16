جمارك دبي: 731 مليار درهم حجم التجارة العامة بالنصف الأول

المصدر: دبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف معرض «أوتوميكانيكا دبي» عن مواصلة إمارة دبي رحلة تعافيها من تداعيات جائحة كورونا، استناداً إلى الأرقام المبشرة الصادرة عن جمارك دبي، والتي أشارت إلى تسجيل الإمارة زيادة 32.8% على أساس سنوي في أحجام التجارة العامة لديها خلال النصف الأول من العام.

وسلطت البيانات الصادرة عن جمارك دبي، خلال المعرض التجاري الأضخم من نوعه في الشرق الأوسط وأفريقيا في قطاع خدمات ما بعد البيع، الضوء على زيادة معدلات التجارة العامة في الإمارة من 551 مليار درهم خلال النصف الأول 2020 إلى 731 مليار درهم خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي.

وأشار تقرير جمارك دبي إلى حفاظ قطاع غيار السيارات على مساهمته الكبيرة في إجمالي حجم التجارة خلال النصف الأول من هذا العام عند 22.3 مليار درهم «3.9%»، والتي تشمل 11.4 مليار درهم على شكل واردات خاصة بقطاعات معينة، و9.5 مليارات درهم على شكل صادرات، و1.4 مليار درهم لإعادة التصدير.

وتمحورت المنهجية العالمية لدبي في دعم التعافي التجاري من تداعيات كوفيد 19 حول التعاون مع أكبر خمسة شركاء تجاريين لقطاع غيار السيارات في الإمارة خلال النصف الأول من العام مع إسهام خمس دول من ثلاث قارات بحوالي 8.37 مليارات درهم أو 37.5% من إجمالي حجم تجارة قطع غيار السيارات بين يناير ويوليو.

واشتملت القائمة على كل من اليابان عند 2.85 مليار درهم، والصين عند 1.53 مليار درهم، والمملكة العربية السعودية عند 1.38 مليار درهم، والولايات المتحدة عند 1.34 مليار درهم، وألمانيا عند 1.27 مليار درهم.

نمو كبير

وقال فؤاد بسام حسين كبير مسؤولي إدارة التحقق من صحة البيانات ومراقبتها في جمارك دبي: «تسلط هذه الأرقام الضوء على نجاح استراتيجية دبي في التعامل مع الجائحة، إذ تُظهر بكل وضوح تحقيق الإمارة معدلات نمو مذهلة على أساس سنوي مع تسجيل بوادر واضحة للتعافي».

وحظي التقرير الصادر عن جمارك دبي بإشادة واسعة خلال الدورة الثامنة عشرة من معرض «أوتوميكانيكا دبي» الذي تنظمه «ميسي فرانكفورت ميدل إيست» في مركز دبي التجاري العالمي حتى 16 ديسمبر الجاري، ليكون أول فعالية تجارية مباشرة يشهدها القطاع في المنطقة منذ عام 2019.

من جانبه قال محمود غازي بيليكوزن مدير عام معرض «أوتوميكانيكا دبي»: إن الإمكانات الإجمالية للجهات العارضة التي تشارك من 47 دولةً ضمن 12 جناحاً وطنياً تُبرز بشكل واضح مدى الثقة الكبيرة التي يتمتع بها القطاع في إمارة دبي.

معنويات عالية

وأوضح بيليكوزن «نلمس معنوياتٍ عالية في أوساط خبراء القطاع خلال فعاليات المعرض، الأمر الذي يتعزز بمستوى التنافسية والنشاط الواضحين لدى شريحة واسعة من الشركات المحلية والعالمية المشاركة فيه، ويعكس الحضور العالمي واسع النطاق للجهات العارضة والزوار الدور المحوري الذي يلعبه «أوتوميكانيكا دبي» في تسهيل عقد الصفقات على مدار العام مع مختلف أعضاء شبكة دبي العالمية من الشركاء التجاريين في قطاع غيار السيارات.

وأضاف: «يبشر النمو القوي الذي حققه القطاع على أساس سنوي بمستقبل مشرق، وكُلنا ثقة بتزامن المبادرات الاستراتيجية التي تشهدها المنطقة على مستوى الحكومات في مجالات التصنيع والتوسع الصناعي مع ارتفاع الطلب الاستهلاكي لدفع القطاع لتحقيق مزيد من النمو، لا سيما في ضوء التوقعات بزيادة عدد السكان في المنطقة وارتفاع الثروات المتاحة فيها».

6 أقسام

ويضم «أوتوميكانيكا دبي»، الذي يُقام ضمن 8 صالات في مركز دبي التجاري العالمي، 6 أقسام، تشمل الإطارات والبطاريات وغسيل السيارات والتجديد والصيانة والتصليح وقطع الغيار والمكوّنات والإلكترونيات والنظم الإلكترونية والإكسسوارات وأدوات التعديل حسب الطلب.

ويشهد المعرض للمرة الأولى حفل توزيع جوائز، شاملاً لتكريم التميّز في جميع مجالات القطاع على المستوى الإقليمي، بما فيها المنتجات والخدمات والموظفون والتدريب، كما يُقيم تحدي الأدوات والمهارات، الذي يشتمل على فعالية مباشرة يستعرض فيها الأخصائيون مهاراتهم في تبديل الإطارات وتركيب العجلات والحلول الذكية لإزالة خدوش الهيكل.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز