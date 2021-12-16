90 % إقبال متوقع على «باب النجوم المغيرة» حتى نهاية موسم الشتاء

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

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أكد القائمون على باب النجوم – منتجع المغيرة، الذي قامت بتطويره شركة مدن العقارية في مدينة المرفأ بمنطقة الظفرة، أن عدد الزوار المتوقع مع نهاية الموسم الشتوي لن تقل عن 90% من إجمالي القدرة الاستيعابية.

وأضاف القائمون على المنتجع، خلال جولة إعلامية أمس الأول، أنه بعد اليوم الثاني على إعلان افتتاح المنتجع عقب زيارة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تجاوزت نسبة الحجوزات 90 % لنهاية الأسبوع الحالي فقط.

ويعتبر المشروع الوجهة الترفيهية والسياحية الثالثة في محفظة مشاريع مدن، والتي تتضمن منتزه قرم الجبيل والذي تم افتتاحه في 2019، ومنطقة الحديريات الترفيهية والتي افتتحت في 2020.

وقال أحمد الزعابي، مدير إدارة التنفيذ في مُدن العقارية إن المنتجع يعد أحد أهم مشاريع شركة مدن العقارية ضمن محفظتها للمشاريع السياحية، مؤكداً أن العمل راعى الالتزام بأعلى معايير الاستدامة وحماية البيئة، وبما يتماشى مع رؤية حكومة أبوظبي.

وقال حميد الكعبي، مدير إدارة التخطيط العمراني في دائرة البلديات والنقل، إن المنتجع يأتي ضمن المشاريع التي تعزز من جودة الحياة في أبوظبي، وسيشكل رافداً مهماً للحركة الاقتصادية والسياحية في الإمارة خاصةً بمنطقة الظفرة.

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