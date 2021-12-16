«دبي للاستثمار» نحو استحواذ على «الوطنية للتأمينات»

المصدر: (أبوظبي – البيان)

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أعلنت «دبي للاستثمار» تقديم عرض للاستحواذ على كل أو جزء من أسهم «الوطنية للتأمينات العامة»، بسعر 3.12 دراهم لكل سهم من أسهم الشركة. وأوضحت في إفصاح لسوق دبي أمس، أنها أرسلت إخطار العرض إلى مساهمي «الوطنية للتأمينات العامة» .

وأشارت إلى أن مدة الاعتراض على عدم استلام إخطار العرض هي 30 يوماً من تاريخ الإعلان عن العرض على سوق دبي المالي. وذكرت «دبي للاستثمار» أن فترة العرض هي 15 يوم عمل تبدأ 29 ديسمبر 2021 وتنتهي 19 يناير 2022.

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