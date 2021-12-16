الفردان رئيساً لمجلس إدارة «الاتحاد العقارية»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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وافق مجلس إدارة «الاتحاد العقارية»، على انتخاب محمد فردان علي الفردان، رئيساً لمجلس إدارة الشركة. وقالت «الاتحاد العقارية»، في إفصاح لسوق دبي، أمس، إن المجلس انتخب عبد الوهاب الحلبي نائباً لرئيس مجلس الإدارة، وتعيين عامر عبد العزيز خانصاحب عضواً منتدباً للشركة.

ووافق المجلس على تشكيل اللجان الدائمة، وضمت لجنة التدقيق، عبد الوهاب الحلبي رئيساً، ودرويش عبد الله الكتبي عضواً، وفراس عبد الكريم الرمحي عضواً، فيما شملت لجنة الترشيحات والمكافآت، راشد أمين محمد الشريف رئيساً، وعامر عبد العزيز خانصاحب عضواً، وعبير محمد عمر بن حيدر عضواً.

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