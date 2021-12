مهرجان دبي للتسوق يطلق 45 يوماً من الفعاليات

المصدر: دبي - البيان

انطلقت فعاليات الدورة 27 من مهرجان دبي للتسوق وتستمر حتى 30 يناير المقبل بباقة من الفعاليات وعروض التسوق غير المسبوقة ومجموعة كبيرة من الجوائز القيّمة، ليكون أحد أكبر وأطول مهرجانات التسوق في العالم، لتصل المكاسب والجوائز والمفاجآت إلى نحو 30 مليون درهم.

وانطلقت النسخة الجديدة التي تتواصل 45 يوماً ببرنامج يتضمن عروض التسوق غير المسبوقة وبرنامج حافل من الفعاليات والأنشطة الترفيهية المميزة، مساء أمس، بعروض موسيقية حية ليقدم تجربة آسرة للجميع لم يسبق لها مثيل من خلال تكامل مسرح الواقع المعزز وعرض ضوئي مذهل على برج خليفة ونوافير راقصة وعروض فناني الاستعراض.

وستشهد عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية للمهرجان مجموعة من العروض والتجارب الثقافية لأفراد الأسرة، بما في ذلك احتفالية Love Actually الخاصة في Zero Gravity؛ عرض «سنوو وايت والأقزام السبعة» على مسرح مول الإمارات؛ وعرض علاء الدين في مسرح كيو إي 2؛ أوبرا الوصل وجوزيف تاوضروس في أوبرا دبي، استعراض Don Moen Live الحي في Coca-Cola Arena، مصنع الضحك، عرض فيلم House of Gucci في سينما عقيل، أسبوع الموضة 2021 في آي إم جي - عالم من المغامرات ومعرض برشلونة في مول دبي فستيفال سيتي.

