صندوق النقد: 3 % النمو غير النفطي في ناتج الإمارات المحلي هذا العام

المصدر: دبي- سيد صالح

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توقع صندوق النقد أن يبلغ النمو في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالإمارات 3% هذا العام.

وأوضح في تقرير «الآفاق الاقتصادية والتحديات السياسية لدول التعاون 2021» أن الإمارات رصدت محفزات لدعم اقتصادها بقيمة 31.7 مليار دولار العام الماضي، وبقيمة 0.3 مليار دولار العام الجاري.

وأشار إلى أن القطاعات المالية والمصرفية في دول التعاون نجحت في الاحتفاظ بمرونتها في مواجهة تداعيات الجائحة.

موضحاً أن الائتمان الصادر إلى القطاع الخاص في الإمارات تعافى بقوة من تأثيرات «كوفيد 19» كما كانت من أبرز دول المجلس التي طورت أُطُر للتمويل المُستدام لتعبئة رأس المال الخاص وتوجيهه صوب الاستثمارات المُستدامة.

وأضاف التقرير: إن سوق العمل الخليجية وخاصة في الإمارات نجحت في اجتياز «كوفيد 19» ،وإن كانت لا تزال هناك بعض التحديات الهيكلية، موضحاً أن الإمارات تحديداً اتخذت عدة مبادرات إيجابية للتصدي للقضايا الهيكلية في سوق العمل لديها، ومنها رفع مستوى التوظيف في القطاع الخاص بين مواطنيها، استقطاب المزيد من الأجانب المتمتعين بمهارات عالية من خلال عدد من المحفزات.

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