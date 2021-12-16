خالد بن محمد بن زايد يطلع على أحدث مرافق الواجهة البحرية بجزيرة ياس

المصدر: أبوظبي- وام

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زار سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، الواجهة البحرية «ياس باي» في جزيرة ياس، حيث اطلع سموّه على أحدث المرافق الترفيهية والسياحية للمشروع الجديد.

ويُعزّز مشروع «الواجهة البحرية» مرافق جزيرة ياس، ويُشكل إضافة نوعية جديدة للخيارات المتاحة، وتشمل الواجهة ممشى بطول ثلاثة كيلومترات وفندق «هيلتون أبوظبي جزيرة ياس» (فندق 5 نجوم بطاقة استيعابية تصل إلى 545 غرفة) و«الاتحاد أرينا»، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من المطاعم ومرافق ترفيهية عالمية المستوى.

تم افتتاح الواجهة البحرية «ياس باي» رسمياً أمام الجمهور مطلع ديسمبر الجاري، تزامناً مع مجموعة أخرى من الفعاليات الكبرى المنتظرة، من أبرزها: بطولة العالم للسباحة «فينا» في «الاتحاد أرينا»، وموسم الأعياد في جزيرة ياس، والاحتفال برأس السنة الميلادية الجديدة.

خيارات وتجارب

وتعدّ «الواجهة البحرية» الجديدة في أبوظبي جزءاً أساسياً من استثمارات شركة «ميرال»، بقيمة 4 مليارات درهم لتطوير مشروع «ياس باي»، الذي تصل قيمته إلى 12 مليار درهم.

وتُقدّم «الواجهة البحرية» لزوارها المزيد من الخيارات والتجارب الترفيهية، وبالإضافة إلى هذه الوجهة الجديدة يشمل مشروع «ياس باي» منطقة «ريزيدنسز في ياس باي»، و«المنطقة الإبداعية- ياس» التابعة لهيئة المنطقة الإعلامية (twofour54)، وبعد إتمام مشروع «ياس باي»، يُتوقع أن يُصبح مقراً لإقامة أكثر من 15 ألف شخص، وجذب شركات كبرى تستقطب أكثر من 10 آلاف من المهنيين ورجال الأعمال.

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