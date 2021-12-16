«توجيهية» مستخدمي سويفت بالإمارات توافق على خطة 2022

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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عقدت اللجنة التوجيهية لمجموعة مستخدمي سويفت في الإمارات ومجموعة الأعضاء الوطنية اجتماعها الرابع والأخير للعام 2021 لتقييم النتائج المحققة والتحديات وخطة عمل العام المقبل.

وترأس الاجتماع الافتراضي جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات، ورئيس مجلس إدارة مجموعة مستخدمي سويفت في الإمارات.

وتمت الموافقة في الاجتماع على الميزانية السنوية للجنة التوجيهية للعام 2022، كما جرت المصادقة على تعيين مراجعي الحسابات للعام المقبل.

واستعرض الأعضاء أنشطة اللجنة خلال العام 2021 بما في ذلك، وعلى وجه الخصوص، مؤتمر سايبوس السنوي الذي عقد افتراضياً هذا العام، واجتماع رؤساء سويفت الذي عقد في أكتوبر 2021. ووافق الأعضاء على خطة العمل المقترحة لـ 2022 عقب مداولات مفصلة.

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