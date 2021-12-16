تعاون بين مبادلة و«فينكانتييري» في تطوير التقنيات المتقدمة

المصدر: (أبوظبي- البيان)

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وقّعت شركة مبادلة للاستثمار، صندوق الاستثمار السيادي التابع لحكومة أبوظبي، وشركة «فينكانتيري»، إحدى أضخم مجموعات بناء السفن في العالم، مذكرة تفاهم لبدء التعاون في مجال التقنيات والخدمات المتقدمة في القطاعات الصناعية البحرية. وقّع الاتفاقية عبد الله الشامسي رئيس المبادرات للإمارات لدى مبادلة، وجوزيبي جوردو مدير عام قسم سفن الملاحة البحرية لدى «فينكانتيري».

وستعمل الجهتان من خلال الشركات المتخصصة التابعة لهما، لتنفيذ وتسريع العديد من المشاريع الصناعية، ومشاريع الابتكار الرائدة. كما سينفذ الطرفان دراسات مشتركة، لتحديد مجالات التعاون الأخرى، بما في ذلك تطوير خدمات صناعية متكاملة، لمنصات تحويل النفايات للمنشآت التجارية والصناعية الصغيرة والمتوسطة، بما يتماشى مع جهود تعزيز الاقتصاد الدائري في الدولة.

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