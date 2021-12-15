«اتصالات» تحصد 3 جوائز من هيئة أبوظبي الرقمية

المصدر: أبوظبي- البيان

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كرمّت دائرة الإسناد الحكومي في أبوظبي، ممثلةً بهيئة أبوظبي الرقمية، «اتصالات»، تقديراً لجهودها ومساهمتها المحورية في مسيرة التحول الرقمي لإمارة أبوظبي، وذلك خلال اجتماع «قادة تكنولوجيا المعلومات والاتصال»، في أبوظبي.

وتسلّم مسعود محمود الرئيس التنفيذي لـ «اتصالات الإمارات»، جائزة «الخدمات الحكومية»، من الدكتور محمد العسكر، المدير العام لهيئة أبوظبي الرقمية، تكريماً لدور «اتصالات» في ابتكار التجارب والخدمات السلسة والمرنة، عبر مختلف القنوات.

خلق القيمة

وتسلّم عبد الله الأحمد، النائب الأول للرئيس لقطاع المؤسسات الحكومية في «اتصالات»، جائزة «أمن المعلومات»، تقديراً لدور الشركة في المساهمة بحماية البنية التحتية الرقمية، والأنظمة والبيانات الحكومية، إضافة إلى جائزة «الحلول الحكومية المشتركة»، تقديراً لالتزام الشركة في تأسيس الشراكات، وخلق القيمة عبر مبادرات عديدة مشتركة مع الجهات الحكومية.

خطوات كبيرة

قطعت «اتصالات» خطوات كبيرة في رقمنة الخدمات، عبر قطاعات مختلفة، مثل التعليم والأعمال والترفيه، لدفع عجلة التحول الرقمي في الدولة بدعم من قيادة الإمارات، التي تُعد مصدر الإلهام والدافع الرئيس وراء كل نجاح حققته الشركة في رحلتها ورؤيتها لـ«قيادة المستقبل الرقمي لتمكين المجتمعات». ويعتبر تسريع التحول الرقمي، أحد الركائز الاستراتيجية لـ «اتصالات».

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