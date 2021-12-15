«تنمية المشاريع الصغيرة» تعيّن «مكليدجر» شريكاً محاسبياً

المصدر: دبي- البيان

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عيّنت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، شركة «مكليدجر» McLedger، شريكاً رسمياً لتقديم الحلول المحاسبية عبر الإنترنت، للشركات الناشئة في الإمارات. وتعد «مكليدجر» أول منصة سحابية محلية للتقنية المالية في المنطقة.

وستعمل المنصة بنظام تقديم الخدمات الشاملة، مستهدفة إدارة الحلول لمؤسسة محمّد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وبالاستفادة من المحاسبة السحابية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومهارات المحاسبين ذوي الخبرة، ستمكّن «مكليدجر»، مالكي الشركات الصغيرة والمتوسطة، من إدارة ميزانيتهم المحاسبية بسهولة ويسر، مع توفير ما يصل إلى 85% من إجمالي النفقات المحاسبية.

تحالف

كانت المؤسسة عقدت تحالفاً استراتيجياً مع «مكليدجر»، لتكون المنصة التقنية شريكاً محاسبياً، يعمل على تعزيز الابتكار والقيادة بالشركات الناشئة في دولة الإمارات، وذلك عبر مختلف شرائح قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة. بفضل ما تقدمه «مكليدجر» من مجموعة متنوعة من خدمات إدارة الحسابات عبر الإنترنت، ستتمكن مؤسسة محمّد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الآن، من دعم رواد الأعمال بدولة الإمارات، في جميع مراحل تطور أعمالهم، بهدف تنمية شركاتهم دون عناء.

وقال أحمد الموسى، الشريك المؤسس لشركة مكليدجر: تتمتع مكليدجر بموقع استراتيجي لقيادة التغيير المطلوب في قطاع المالية والمحاسبة، وذلك بتزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة، بمنصة رقمية آمنة واقتصادية، لإدارة الحسابات. وتعمل مكليدجر على تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، من أن تصبح أكثر مرونة، مع القدرة على الابتكار في تطوير منتجاتها وتقديم الخدمات بالجمع بين الابتكار والإبداع.

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