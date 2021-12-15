احتفالات أعياد مبهرة وعروض شيقة في موشنجيت دبي

المصدر: دبي ـ البيان

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يشهد منتزه موشنجيت دبي الترفيهي احتفالات الأعياد الرائعة، إذ تحولت أكبر مدينة ترفيهية مستوحاة من هوليوود في الشرق الأوسط إلى أرض العجائب الشتوية بأضواء وديكور للعطلات وعروض احتفالية لـِ «تساقط الثلوج». وهناك 12 طريقة لإنشاء ذكريات مذهلة في موسم العطلات هذا في موشنجيت دبي ومنها:

الاستمتاع بأضواء العطلات الاحتفالية، حيث تتحلى موشنجيت دبي بأبهى أشكال الزينة الرائعة والإضاءة التي تستقبلكم في بوابة منطقة ستوديو سنترال المزخرفة والأضواء المتلألئة.

واللعب في الثلوج في لحظة سحرية أخرى، ستتساقط الثلوج في ستوديو سنترال طوال احتفالات الأعياد التي تستمر لمدة شهر. كما يعرض ستوديو سنترال مجموعات أفلام العمل «الحقيقية» في موشنجيت دبي. بالإضافة إلى المشاركة في عرض أو عرضين لعيد الميلاد، وعيش أجمل اللحظات المليئة بالبهجة في مسرحية موسيقية جديدة بالكامل بعنوان مفاجآت سانتا الرائعة، والتي تُعرض لأول مرة في مسرح هوليوود في موشنجيت دبي، وغيرها الكثير من الفعاليات.

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