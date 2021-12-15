«أديا» و«بلاكستون» يقتربان من شراء حصة في «إنديابولز»

المصدر: دبي - سيد صالح

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اقتربت مجموعة من المستثمرين يقودها جهاز أبوظبي للاستثمار «أديا» ومجموعة «بلاكستون» الأمريكية متعددة الجنسيات لإدارة الاستثمارات البديلة من الاستحواذ على حصة في «إنديابولز للتمويل العقاري»، وهي ثاني أكبر شركة لتمويل الإسكان في الهند.

وبحسب «بلومبرغ» نقلاً عن مصادر مطلعة، فإن سمير جيلوت، الذي أسس «إنديابولز للتمويل العقاري» منذ 16 عاماً، بات قريباً من بيع نصف حصته في الشركة إلى مجموعة المستثمرين المُشار إليها أعلاه.

وأوضحت الوكالة أن هذه الحصة تبلغ نسبتها حوالي 11% من الشركة، وتمثل شريحة أولى من حصص أخرى قد يجري بيعها. وأضافت أنه من الممكن الإعلان عن صفقة الاستحواذ لبورصات الأسهم في وقت مبكر، ربما يكون غداً «الخميس».

وأفادت «بلومبرغ» من واقع بيانات سوقية قامت بتجميعها بأن قيمة الصفقة قد تبلغ حوالي 14 مليار روبية هندية «180 مليون دولار»، استناداً إلى قيمة «إنديابولز للتمويل العقاري» السوقية الحالية.

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